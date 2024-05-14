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Кому з отримувачів житлових субсидій та пільг потрібно до 1 липня звернутись до органів ПФУ

  • Вівторок, трав. 14 2024
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Кому з отримувачів житлових субсидій та пільг потрібно до 1 липня звернутись до органів ПФУ

Звертаємо увагу! Якщо ви одночасно відповідаєте всім (❗️) наступним критеріям:

  • є отримувачем житлово-комунальної субсидії або пільги,
  • були отримувачем субсидії або пільги станом на початок повномасштабної агресії російської федерації 24 лютого 2022 року,
  • проживали (проживаєте) на тимчасово окупованій території чи в зоні активних бойових дій,
  • з початку повномасштабної агресії не звертались до органів соціального захисту населення чи Пенсійного фонду України за перепризначенням субсидії або пільги, 

то вам потрібно до 1 липня 2024 року подати заяву та необхідні документи до органу Фонду можна в один із способів:

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Опубліковано в ЖКГ

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