Кому з отримувачів житлових субсидій та пільг потрібно до 1 липня звернутись до органів ПФУ

є отримувачем житлово-комунальної субсидії або пільги,

були отримувачем субсидії або пільги станом на початок повномасштабної агресії російської федерації 24 лютого 2022 року,

проживали (проживаєте) на тимчасово окупованій території чи в зоні активних бойових дій,

з початку повномасштабної агресії не звертались до органів соціального захисту населення чи Пенсійного фонду України за перепризначенням субсидії або пільги,

то вам потрібно до 1 липня 2024 року подати заяву та необхідні документи до органу Фонду можна в один із способів: