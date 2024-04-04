У Білій Церкві продовжать стерилізувати та вакцинувати безпритульних тварин

Про це зазначив секретар Білоцерківської міської ради Володимир Вовкотруб, відповідаючи на питання редактора БЦ News під час пресконференції про те, чи проводиться в громаді робота, направлена на скорочення кількості безпритульних тварин.

За його словами, цього року також передбачено стирилізувати та щепити від сказу тварин. Кожній такій тварині на вухо чіпляється бірка, вони мають різні кольори залежно від року проведення стерилізації.

"Загальною практикою є створення притулку для тимчасової перетримки тварин. Про це в нашій громаді давно говорять. Ще п’ять років тому його вартість складала 35 млн грн. Звісно, що під час війни такі видатки неможливі. Ми зверталися до благодійний фондів, зарубіжних партнерів, але поки що коштів на його будівництво немає. Ведеться реєстр цих тварин, проводиться ревакцинація. Силами небайдужих людей прилаштовуються тварини в добрі руки".