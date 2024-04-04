"Білоцерківтепломережа" опублікувала графік прийому громадян

На міжопалювальний період з 19.04 по 30.09.2024 р. встановлено графік роботи зі скороченим робочим тижнем.

Прийом споживачів здійснюються в абонентських відділах:

• «Рось» (б-р Олександрійський, 94, готель «Рось», 2 пов.)

• «Масив» (пров. Героїв Крут перший, 42; 1 пов.)

з понеділка по четвер з 08:30 до 17:00 (вихідні – п’ятниця, субота, неділя), обідня перерва: з 12.00 до 13.00.

Заплатити за послуги теплопостачання без комісії можна у касах:

• абонвідділ «Рось» : б-р Олександрійський, 94, 2 пов., з понеділка по четвер з 08:30 до 16:30, обідня перерва з 12:00 до 13:00.

Телефони для довідок: (04563) 6-54-21; (063) 488-50-87;

• абонвідділ «Масив» (м-в Незалежності): пров. Героїв Крут, 42; 1 пов., з понеділка по четвер з 08:30 до 16:30, обідня перерва з 12:00 до 13:00.

Телефони для довідок: 38-80-96; (063) 488-50-83;

• м-в Таращанський ( каса ЖЕК №6): вул. Вернадського,10, з понеділка по четвер з 08:30 до 16:30, обідня перерва з 13:00 до 13:30.

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