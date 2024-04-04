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"Білоцерківтепломережа" опублікувала графік прийому громадян

  • П'ятниця, квіт. 19 2024
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&quot;Білоцерківтепломережа&quot; опублікувала графік прийому громадян

На міжопалювальний період з 19.04 по 30.09.2024 р. встановлено графік роботи зі скороченим робочим тижнем.

Прийом споживачів здійснюються в абонентських відділах:

•  «Рось» (б-р Олександрійський, 94, готель «Рось», 2 пов.)

•  «Масив» (пров. Героїв Крут перший, 42; 1 пов.)  

з понеділка по четвер з 08:30 до 17:00 (вихідні – п’ятниця, субота, неділя), обідня перерва: з 12.00 до 13.00. 

Заплатити за послуги теплопостачання без комісії можна у касах:

• абонвідділ «Рось» : б-р Олександрійський, 94, 2 пов.,  з понеділка по четвер з 08:30 до 16:30,  обідня перерва  з 12:00 до 13:00.

 Телефони для довідок: (04563) 6-54-21;  (063) 488-50-87;

• абонвідділ «Масив» (м-в Незалежності): пров. Героїв Крут, 42; 1 пов.,  з понеділка по четвер  з 08:30 до 16:30, обідня перерва  з 12:00 до 13:00.

 Телефони для довідок:  38-80-96;  (063) 488-50-83;

• м-в Таращанський ( каса  ЖЕК №6): вул. Вернадського,10,  з понеділка по четвер  з 08:30 до 16:30, обідня перерва з 13:00 до 13:30.

Джерело

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Опубліковано в ЖКГ

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