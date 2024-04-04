Ремонт і регулювання вікон у Білій Церкві

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Щоб в оселі завжди було затишно та тепло, потрібно встановити якісні пластикові вікна. Вони є головним елементом комфорту та впливають на створення мікроклімату в приміщенні. Якщо своєчасно обслуговувати склопакети, правильно їх використовувати, ремонтувати, вони будуть служити довго. Завдяки простим діям вдається уникнути появи великих проблем і зекономити, адже в протилежному випадку доведеться повністю змінювати профіль.

Для чого потрібна профілактика вікон

Завдяки регулюванню фурнітури можна розв’язати головні проблеми. Наприклад, коли стулка перекосилася чи зазнала деформації через великі експлуатаційні навантаження, її можливо вирівняти. У випадку, якщо з’явилися щілини, вдається забезпечити рівномірний притиск стулки до рами, щоб вони прилягали одна до однієї по всьому периметру.

Які ознаки можуть свідчити про те, що вікно працює некоректно і потрібне регулювання його або ремонт:

петлі скриплять;

край стулки чіпляється за раму;

погіршення тепло та звукоізоляційних властивостей;

ручку неможливо повернути до кінця або вона повертається з відчутним опором;

з’явилися щілини, протяги;

склопакет візуально пошкоджений.

Іноді користувачі помічають, що механізми функціонують неправильно, фурнітура вийшла з ладу і вся конструкція працює некоректно. Самостійно прийняти рішення щодо ремонтних робіт прийняти складно, краще довірити цей процес професіоналам. Адже лише після певних діагностувальних дій приймається рішення про ремонт вікон або їх регулювання.

Щоб усунути будь-які з вище згаданих проблем майстри беруть до рук регулювальні гвинти та вирівнюють стулку. Далі вони налаштовують оптимальну силу притиску, щоб максимально зменшити тепловтрати. В результаті фурнітура працює плавно, вікна відкриваються і закриваються без зусиль.

Необхідність заміни ущільнювачів вікон

Річ в тому, що термін служби віконних ущільнювачів складає від 10 до 15 років. Коли цей термін спливає, гумку потрібно замінити. Якщо не виконати це вчасно, почнуть з’являтися протяги, на самому склопакеті накопичується конденсат, а на підвіконні та укосах пил. Найбільш головна проблема — знижується герметичність та погіршується звукоізоляція.

Головні ознаки необхідності заміни:

наявність проколів чи розривів;

поява тріщин;

деформація;

втрата еластичності.

Майстри можуть замінити ущільнювач на якісний аналог з високою механічною міцністю. Спеціалісти в змозі не лише виконати регулювання, а й відремонтувати або монтувати ПВХ-конструкції на території Білої Церкви. Завдяки великому досвіду та професіоналізму вони швидко виконають діагностику та усунуть проблему. Низькі ціни та наявність знижок для постійних клієнтів впливають на результативність співпраці компанії з замовниками.