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Опалювальний сезон в Білій Церкві закінчиться 2 квітня

  • Середа, бер. 27 2024
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Опалювальний сезон в Білій Церкві закінчиться 2 квітня

26 березня на засіданні виконавчого комітету було ухвалено рішення прозакінчення опалювального сезону 2023-2024 років на території Білоцерківської міської територіальної громади.

Так, виходячи з кліматичних умов, згідно із будівельними нормами і правилами, державними санітарними нормами і правилами та іншими нормативними документами, у разі, якщо протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря перевищуватиме 8ºC , буде закінчено опалювальний період.

Процедуру закінчення даного опалювального періоду буде розпочато з 2 квітня ц.р.

При цьому КП БМР «Білоцерківтепломережа» доручено продовжити подачу теплоносія для закладів охорони здоров’я та для дошкільних навчальних закладів (при наявній технічній можливості) згідно із заявами керівників таких установ.

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Опубліковано в ЖКГ

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