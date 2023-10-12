До членів сім’ї пільговика, яким надається пільга, належать:
● дружина (чоловік);
● їхні неповнолітні діти (до 18 років);
● неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи;
● особа, яка проживає разом з особою з інвалідністю внаслідок війни I групи та доглядає за ним;
● непрацездатні батьки;
● особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, який має право на пільги, та проживає разом з ним.
Хто вважається членом сім’ї учасника війни при наданні пільг на оплату житлово-комунальних послуг?
- Вівторок, бер. 12 2024
- Автор bc-news
Учаснику війни пільга на оплату ЖКП надається у розмірі 50% знижки, якщо середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну людину не перевищує 4 240 грн.
До членів сім’ї пільговика, яким надається пільга, належать:
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Опубліковано в ЖКГ
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