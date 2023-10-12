Хто вважається членом сім’ї учасника війни при наданні пільг на оплату житлово-комунальних послуг?

До членів сім’ї пільговика, яким надається пільга, належать:

● дружина (чоловік);

● їхні неповнолітні діти (до 18 років);

● неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи;

● особа, яка проживає разом з особою з інвалідністю внаслідок війни I групи та доглядає за ним;

● непрацездатні батьки;

● особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, який має право на пільги, та проживає разом з ним.