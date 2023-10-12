Право на отримання пільг з січня 2024 року буде визначено автоматично

У пільговиків, які протягом минулого року одержували пільгу з урахуванням доходу, право на виплату закінчилось 31 грудня 2023 року (Порядок надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 389).

Із січня 2024 року право на отримання пільг по оплаті житлово-комунальних послуг буде визначено органами Пенсійного фонду України відповідно до доходів, які були отримані сім’єю пільговика за період з липня по грудень 2023 року.

У зв’язку з тим, що квартальний звіт подається страхувальниками протягом 40 календарних днів після закінчення звітного кварталу, необхідні відомості про дохід сім’ї пільговика надійдуть до органів Фонду в лютому. Після цього буде розраховано пільгу на новий період.

Право на отримання пільг на новий період з січня 2024 року буде визначено автоматично. Пільговику додатково звертатись до органу Фонду не потрібно (крім випадку, коли у пільговика відбулись зміни (у складі сім’ї, місці проживання, переліку послуг, на які призначено пільги).

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