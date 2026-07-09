Чому ВАКС вирішив примусово привести Г. Дикого на засідання суду?

У справі Геннадія Дикого та Павла Ходаківського намітився новий поворот. 17 липня стало відомо, що міського голову Білої Церкви Геннадія Дикого чекає примусовий привід на засідання Вищого антикорупційного суду України на 12 серпня 2026 року. Що ж сталося з мером і чому він сам не приходить до суду?

Коротко нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила провадження № 42018111030000415 від 09 жовтня 2018 року в справі за обвинуваченням у зловживанні владою або службовим становищем, в якій обвинуваченими є міський голова Геннадій Дикий та продавець недобудови по вул. Театральна Павло Ходаківський. Прокуратура підозрювала, що під час купівлі недобудови ціна була завищеною, а громаді нанесено збитків на суму понад 8 млн грн.

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12 квітня 2023 року Вищий антикорупційний суд розпочав розгляд по суті. Коли розгляд справи дійшов до стадії дебатів, у квітні 2024 року Геннадій Дикий вирішив мобілізуватися. А його адвокат попросив суд призупинити розгляд справи на час мобілізації обвинуваченого, як це передбачено 335 ст. КПК України. Довший час головуюча суддя намагалася викликали на засідання суду підозрюваного пана Г. Дикого, у тому числі шляхом включення засобами відеозвязку, але безуспішно.

Геннадію Дикому пропонувалося прибути на судові засідання або взяти в них участь у форматі відеозв’язку з будь-якого найближчого до місця несення служби суду в такі дати 05.06.2024, 08.07.2024, 10.07.2024, 17.07.2024, 22.07.2024, 07.08.2024.

Повістка про виклик передана Геннадію Дикому, що підтверджується повідомленням командира військової частини. Також 04.06.2024 секретарем судового засідання засобами мобільного зв`язку (зокрема через WhatsApp) міський голова був повідомлений.

Детектив НАБУ теж проінформував суд, що 23.05.2024 повістку про виклик Геннадія Дикого у судові засідання на: 05.06.2024, 26.06.2024, 08.07.2024, 10.07.2024, 17.07.2024, 22.07.2024, 07.08.2024 надіслано останньому у мобільному додатку WhatsApp та здійснено дзвінок, на який він відповів та підтвердив отримання повістки про виклик та про ознайомлення з її змістом.

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Врешті-решт 16 жовтня 2024 року колегія суддів ВАКС постановила зупинити судове провадження до припинення існування обставин, які унеможливлюють участь Г. Дикого в судових засіданнях, у тому числі до звільнення останнього із військової служби. Постановили виділити в окреме провадження матеріали щодо обвинуваченого Г. Дикого (справа № 991/11946/24, провадження 1- кп/991/117/24).

З того часу ВАКС займався заслуховуванням справи виключно по пособнику – продавцю недобудови П. Ходаківському.

І ось нові дані по цій справі!!! (станом на 17 липня 2026 року)

Зясувалося, що Геннадій Дикий з 4 лютого до 13 червня 2026 року проходив лікування та реабілітацію від отриманої вибухової травми.

28 травня 2026 року суд постановив у справі № 991/11946/24 (по Геннадію Дикому, – ред.) відновити судовий розгляд у кримінальному провадженні № 42018111030000415 від 09 жовтня 2018 року за обвинуваченням Г. Дикого та призначив розгляд справи на 11 червня 2026 року.

11 червня 2026 року у межах справи № 991/11946/24 суд роз`яснив обвинуваченому Г. Дикому , що оскільки він з 04 лютого до 13 червня 2026 року проходив лікування та реабілітацію від отриманої вибухової травми, він має надати до суду висновок військово-лікарської комісії відповідно до п. 6.13 Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 14 серпня 2008 року № 402.

06 липня 2026 року матеріали кримінального провадження № 42018111030000415 від 09 жовтня 2018 року (справа № 991/671/23) об`єднано з матеріалами кримінального провадження № 42018111030000415 від 09 жовтня 2018 року (справа № 991/11946/24) за обвинуваченням. Тобто матеріали справи і по Г. Дикому і по П. Ходаківському знову об’єднали. Наступне судове засідання призначили на 13 липня 2026 року.

13 липня 2026 року суд завершив дослідження доказів сторони захисту Г. Дикого та задовольнив клопотання про допит трьох свідків, для виклику яких у судовому засіданні оголошена перерва до 17 липня 2026 року.

16 липня 2026 року перед запланованим засіданням суду надійшло клопотання від адвоката Геннадія Дикого, в якому він просив: визнати поважними причини неприбуття його підзахисного у судове засідання 17 липня 2026 року та відкласти судовий розгляд до моменту, коли обвинувачений матиме реальну можливість брати безпосередню участь у судовому засіданні.

В обґрунтування клопотання захисник посилався на те, що обвинувачений у зв`язку з виконанням наказу командира був направлений до району виконання бойових (службово-бойових) завдань, у зв`язку з чим об`єктивно позбавлений можливості брати участь у судовому засіданні, призначеному на 17 липня 2026 року, та в найближчі дні, необхідні для виконання визначених командуванням завдань. Характер виконуваних завдань та перебування в районі ведення бойових дій не дозволяють забезпечити його особисту участь у судовому засіданні у режимі відеоконференції. Адвокат зазначив, що для отримання доказів на підтвердження безпосередньої участі обвинуваченого у бойових завданнях суд може звернутись з відповідним запитом до військової частини або він звернеться з адвокатським запитом.

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У судовому засіданні прокурор, посилаючись на відсутність підтверджуючих документів про залучення обвинуваченого до виконання бойових, заявив, що відсутні підстави для визнання причин неприбуття обвинуваченого у судове засідання поважними, та просив суд застосувати привід до обвинуваченого (примусове приведення до зали суду – ред.)

При цьому у судовому засіданні 13 липня 2026 року обвинувачений Г. Дикий брав участь, отже суд вирішив, що він був належним чином повідомлений про судове засідання, призначене на 17 липня 2026 року. Однак, Г. Дикий в суд 17 липня не прийшов. З матеріалів ухвали суду: «Обвинувачений ОСОБА_9 у зазначене судове засідання не прибув, доказів поважності причин неприбуття у судове засідання суду не надав. Не надано таких доказів і до клопотання захисника, у якому, зокрема ставиться питання про визнання поважними причин неприбуття у судове засідання обвинуваченого ОСОБА_9».

Відтак колегія суддів дійшла висновку про наявність підстав для здійснення приводу обвинуваченого Г. Дикого до Вищого антикорупційного суду для участі у судовому засіданні на 12 серпня 2026 року. У разі неможливості супроводити обвинуваченого до приміщення Вищого антикорупційного суду, забезпечити виконання ухвали шляхом участі обвинуваченого в режимі відеоконференції з власних технічних засобів обвинуваченого або з технічних засобів Національного антикорупційного бюро України».

Далі буде...