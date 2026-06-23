Біла Церква готується до зими через план стійкості

Під час пресконференції для місцевих ЗМІ, яка відбулася 1 липня, секретар міської ради Володимир Вовкотруб наголосив, що літо традиційно є найактивнішим періодом для реалізації інфраструктурних проєктів. Саме в цей час громада проводить найбільший обсяг ремонтних, будівельних і відновлювальних робіт. А також поінформував про ключові напрямки роботи, які вже реалізуються, а також про рішення, які заплановані на найближчий час.

Як зауважив Володимир Вовкотруб, головним завданням місцевої влади є підготувати громаду до холодів так, аби забезпечити безперервну життєдіяльність громади в умовах воєнних загроз, можливих блекаутів чи інших надзвичайних ситуацій.

Відтак, було розроблено та затверджено Комплексний план стійкості, який визначає першочергові заходи із захисту критичної інфраструктури, розвитку розподіленої генерації, забезпечення безперебійного теплопостачання та автономного водопостачання тощо

«Загальна вартість заходів, передбачених Планом стійкості для нашої громади, перевищує 1,5 млрд гривень, тому муніципалітет працює над пошуком джерел для залучення співфінансуння. Зрозуміло, що це кошти колосальні для нашої громади і у нас в бюджеті таких коштів немає. У План ми включили всі заходи, які вважаємо за необхідними, тому працюємо з міжнародними донорськими організаціями, з різними благодійними фондами. Також до цього плану ми залучаємо Київську обласну військову адміністрацію і наш Мінрегіон на умовах співфінансування», - зазначив Володимир Вовкотруб.

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