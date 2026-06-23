Депутати ухвалили рішення для підтримки військових та ветеранів

5 червня на засіданні 90 сесії БМР депутати розглянули два питання у закритому режимі, що стосуються підтримки обороноздатності країни.

А саме профінансували дві програми:

3 млн грн – на Програму профілактики злочинності, зміцнення законності та правопорядку на території Білоцерківської міської територіальної громади на 2026 рік;

2 млн грн – на Комплексну програму Білоцерківської міської ради з організації та фінансового забезпечення мобілізації, призову на військову службу за контрактом та взяття на військовий облік громадян у Білоцерківській міській територіальній громаді на 2026 рік.

На що саме підуть кошти, не розголошується.

Також депутати внесли зміни до Програми підтримки Захисників і Захисниць України на 2026-2028 роки. Зміни вносяться з метою вшанування пам’яті осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та які судом оголошені померлими. Зокрема, врегульвано питання щодо встановлення кенотафів особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, та які судом оголошені померлими, та були жителями Білоцерківської громади. Кенотаф — це символічна (порожня) могила чи меморіальний пам'ятник, встановлений на честь людини, тіло якої втрачене, поховане в іншому місці або недоступне.

Також Програму підтримки Захисників і Захисниць України на 2026-2028 роки доповнено розділом, який передбачатиме реалізацію проєкту «Плече побратима». Це є пілотний проєкт, започаткований Київською ОВА. Депутати цим рішенням погодили прийняття субвенції з обласного бюджету Київської області до бюджету Білоцерківської громади на реалізацію проєкту «Плече побратима». Підтримали й забезпечення співфінансування проєкту з бюджету Білоцерківської громади у розмірі не менше 30% загального обсягу видатків на оплату праці ветеранів-працівників та нарахування на оплату праці у межах проєкту.

Проєкт передбачає, що на базі комунального підприємства «Міська служба замовника» буде створена служба з числа ветеранів, які допомагатиму родинам загиблих ветеранів у питанні дрібного домашнього ремонту.

КП БМР «Міська служба замовника» визначено кінцевим виконавцем проєкту, а «Ветеранський простір» — закладом, через який здійснюватиметься приймання, первинна реєстрація, консультаційний супровід заявників та передача заявок кінцевому виконавцю проєкту.