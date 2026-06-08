16 білоцерківцям надали допомогу за пошкоджене майно на суму 1 млн 276 тис грн

23 червня на засіданні виконкому БМР було розглянуто низку питань щодо підтримки громадян, майно яких постраждало внаслідок збройної агресії рф.

Затверджено черговий протокол засідання комісії по наданню одноразової адресної матеріальної допомоги особам, які постраждали чи зазнали порушення нормальних умов життєдіяльності внаслідок збройної агресії російської федерації проти України від 28 травня 2026 року № 09-26.

Комісією було розглянуто 19 заяв, з яких 18 нових звернень та одне – повторно. За результатами розгляду прийнято рішення надати одноразову адресну матеріальну допомогу 16 особам на суму 1 млн 276 тис грн. Одному заявнику відмовлено, через відсутність документів, двом – рекомендовано надати повний пакет визначених документів.

У 2026 році такої допомоги було надано вже 128 жителям нашої громади на суму 13 млн 290 тис. грн. Всього з 2022 року матеріальну допомогу отримали 378 осіб на суму 41 млн 287 тис грн.

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