19 червня відбулося засідання 89 сесії Білоцерківської міської ради, на якій розглянули низку бюджетних питань та тих, що стосуються обороноздатності держави. Що саме ухвалили депутати?

Військовим з інвалідністю виплатять 96 млн грн на придбання житла

Депутати затвердили прийняття до бюджету Білої Церкви субвенцію на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету». На ці цілі надійшло в місцевий бюджет 96 млн грн, які перерахують 38-40 військовим на придбання житла.

Гроші на придбання модульних котелень

Біла Церква передає до обласного бюджету Київської області субвенцію в сумі 59, 4 млн грн на придбання блочно-модульних котелень, що дозволить запобігти виникненню надзвичайних ситуацій техногенного характеру в територіальних громадах під час проходження опалювального сезону 2026/2027 років.

Гроші на ремонт дорожнього покриття по вулиці Храпачанській

15 млн грн з нашого бюджету переходить в область для реалізації публічного інвестиційного проекту «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Храпачанська в м Біла Церква Київської області». На ремонт цієї дороги загалом потрібно 62 млн грн, з яких Білоцерківська громада має виділити 31 млн грн. Поки що виділено 15 млн грн.

Ремонт класів під "Нову українську школу"

Також управління капітального будівництва БМР отримає 1, 38 млн грн. на капітальний ремонт закладів освіти (Білоцерківський академічний ліцей «Вектор»-гімназія № 18 та Білоцерківський академічний ліцей «Колегіум»). На ці кошти проведуть підготовчі роботи по ремонту приміщень для облаштування кабінетів у рамках проєкту «Нова українська школа».

У блоці закритих питань було ухвалено Комплексний план стійкості Білоцерківської міської територіальної громади на 2026 рік та внесено зміни до Цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального та воєнного характеру. Зокрема, ці питання стосуються підготовки до нового опалювального сезону та забезпечення функціонування об’єктів критичної інфраструктури при можливих блекаутах. Для цього ми, як громада, беремо участь у проєктах Мінрегіона щодо співфінансування заходів із забезпечення альтернативними джерелами тепло- та енергопостачання об’єктів БМТГ. Зокрема, наша громада сплачує внески у розмірі 25%, решта надходить з державного та обласного бюджетів.

Також депутати затвердили новий Порядок надання та використання коштів з місцевого бюджету у вигляді фінансової підтримки комунальним підприємствам Білоцерківської міської ради. Документ приводиться у відповідність до норм чинного законодавства України.