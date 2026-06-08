Торгуєш на ОЛХ - плати податок

Верховна Рада ухвалила закон про податок на онлайн-продажі товарів і надання послуг в інтернеті, чи як його ще називають - "податок на OLX". Це сталося після протестів і дискусій навколо змісту цього документа, які тривали понад пів року. "За" проголосував 241 депутат. Жодного голосу за нього не дали опозиційні фракції "Батьківщина" та "Європейська солідарність".

Раніше проєкт закону не мав достатньої підтримки у сесійній залі, оскільки частина депутатів вважала, що податок може стати додатковим тиском на продавців, серед яких тисячі простих громадян, для яких торгівля не є основним видом діяльності.

Також лунали прогнози, що стягнення податку призведе до підвищення цін на послуги й товари в інтернеті.

Але документ є одним із тих, від якого залежить надання коштів Міжнародного валютного фонду для фінансування держбюджету.

Зрештою до цього законопроєкту за останні місяці внесли суттєві зміни і саме це, як виглядає, стало причиною, через яку депутати підтримали його в остаточній редакції.

Документ ще має підписати президент.

Що чекає продавців на цифрових платформах

Суть закону про оподаткування цифрових платформ полягає у тому, що OLX, Rozetka, Prom, Kabanchik, Uber та інші інтернет-платформи автоматично стягуватимуть податок із доходів із продавців чи надавачів послуг на цих платформах, і звітуватимуть про них перед Державною податковою службою.

Закон встановлює, що усі маркетплейси стягуватимуть з продавців на своїх платформах 10% податку, який складатиметься з 5% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та 5% військового збору.

Фактично, маркетплейси стануть податковими агентами, самостійно стягуватимуть податки і звітуватимуть про їхню діяльність перед податківцями.

Однак в остаточній редакції передбачається, що з тих, хто продає на цих платформах особисті, вживані речі й не займається продажами регулярно, податок стягуватиметься лише тоді, коли вони продадуть за рік товарів на суму 2000 євро, або проведуть за цей час 30 операцій з продажу.

Підприємці, які вже офіційно зареєстровані як ФОП і торгують через маркетплейси, працюватимуть без змін, з них не стягуватимуть 10% податку, оскільки ФОП сплачують їх самостійно, за своїми стандартними ставками.

Отже, навряд чи слід чекати підвищення цін на вживані, особисті речі чи ті, що їх продають ФОПи.

Однак закон має вивести з тіні й примусити платити податки тих, хто досі цього не робив. А це означає, що такі продавці чи надавачі послуг можуть закласти у ціну ті 10%, які вони сплачуватимуть як податок.

Законопроєкт передбачає можливість блокувати сайти та додатки тих платформ - як українських так і іноземних - які відмовлятимуться співпрацювати з податковими органами і не надаватимуть звіти про свою діяльність.

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