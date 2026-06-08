Торгуєш на ОЛХ - плати податок

Раніше проєкт закону не мав достатньої підтримки у сесійній залі, оскільки частина депутатів вважала, що податок може стати додатковим тиском на продавців, серед яких тисячі простих громадян, для яких торгівля не є основним видом діяльності.
Також лунали прогнози, що стягнення податку призведе до підвищення цін на послуги й товари в інтернеті.
Але документ є одним із тих, від якого залежить надання коштів Міжнародного валютного фонду для фінансування держбюджету.
Зрештою до цього законопроєкту за останні місяці внесли суттєві зміни і саме це, як виглядає, стало причиною, через яку депутати підтримали його в остаточній редакції.
Документ ще має підписати президент.
Що чекає продавців на цифрових платформах
Суть закону про оподаткування цифрових платформ полягає у тому, що OLX, Rozetka, Prom, Kabanchik, Uber та інші інтернет-платформи автоматично стягуватимуть податок із доходів із продавців чи надавачів послуг на цих платформах, і звітуватимуть про них перед Державною податковою службою.
Закон встановлює, що усі маркетплейси стягуватимуть з продавців на своїх платформах 10% податку, який складатиметься з 5% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та 5% військового збору.
Фактично, маркетплейси стануть податковими агентами, самостійно стягуватимуть податки і звітуватимуть про їхню діяльність перед податківцями.
Однак в остаточній редакції передбачається, що з тих, хто продає на цих платформах особисті, вживані речі й не займається продажами регулярно, податок стягуватиметься лише тоді, коли вони продадуть за рік товарів на суму 2000 євро, або проведуть за цей час 30 операцій з продажу.
Підприємці, які вже офіційно зареєстровані як ФОП і торгують через маркетплейси, працюватимуть без змін, з них не стягуватимуть 10% податку, оскільки ФОП сплачують їх самостійно, за своїми стандартними ставками.
Отже, навряд чи слід чекати підвищення цін на вживані, особисті речі чи ті, що їх продають ФОПи.
Однак закон має вивести з тіні й примусити платити податки тих, хто досі цього не робив. А це означає, що такі продавці чи надавачі послуг можуть закласти у ціну ті 10%, які вони сплачуватимуть як податок.
Законопроєкт передбачає можливість блокувати сайти та додатки тих платформ - як українських так і іноземних - які відмовлятимуться співпрацювати з податковими органами і не надаватимуть звіти про свою діяльність.