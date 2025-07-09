В Україні запроваджують цифрову систему праці "Обрій" для 12, 5 млн безробітних

8 червня 2026 року Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України презентувало Обрій — єдину інформаційно-аналітичну систему для ринку праці. Вона націлена в першу чергу на подолання проблеми дефіциту кадрів та структурного безробіття.

"Обрій" будується як цифрова екосистема кар’єрного супроводу, що веде людину впродовж усього працездатного життя — від профілювання інтересів, навичок у школі та вибору професії до працевлаштування, перенавчання та підвищення кваліфікації. Також система на основі штучного інтелекту допомагає підібрати оптимальну освітню траєкторію та роботу.

"Обрій" вибудовує наскрізну цифрову екосистему зайнятості: трудовий шлях людини повністю переходить у Дію.

У фокусі "Обрію" — 12,5 мільйона економічно неактивних українців, які сьогодні залишаються поза зайнятістю, в тому числі — ветерани, ВПО, люди з інвалідністю, молодь, жінки з дітьми, люди 50+. Обрій є цифровим втіленням реформи зайнятості, у межах якої держава змінює підходи до роботи з цими категоріями: аби системні бар'єри на шляху до роботи перестали бути перешкодою.

«Жодна точкова програма сьогодні не розв’язує комплексних проблем ринку праці в Україні. Тому ми запускаємо його системну перебудову і робимо це частиною економічної політики держави. "Обрій" — це цифрова інфраструктура нової моделі, яка базується на глибокому аналізі даних. Вперше держава бачить ринок праці цілісно, а не у вигляді розрізнених фрагментів інформації з різних реєстрів. Це дозволить нам точніше прогнозувати потреби бізнесу, адаптувати навчання до реального запиту роботодавців та залучати до ринку праці людей у найвіддаленіших громадах України. До кінця року за допомогою "Обрію" ми розраховуємо залучити до ринку праці щонайменше 100 тисяч українців», — зазначив Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

«Цифровізація починається не з технологій, а з переосмислення процесів. Під час створення "Обрію" ми переглядали саму логіку взаємодії людини з державою, щоб прибрати зайву бюрократію та об’єднати послуги в єдину систему. Такий підхід дозволяє створювати сервіси, які справді працюють для людей», — наголосив заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олександр Циборт.

До кінця червня буде проходити розгортання бета-тестування двох перших публічних сервісів "Обрію", які після завершення бета-тесту в липні будуть доступні користувачам через мобільний застосунок Дія.

Грант на професійний розвиток — державне фінансування для оплати навчання за пріоритетною професією або присвоєння чи підтвердження кваліфікації. Це послуга для людей, хочуть знайти своє місце на ринку праці. Заявник обирає напрямок навчання чи кваліфікації, а система автоматично визначає доступність гранту. Заява підписується Дія.Підписом.

— державне фінансування для оплати навчання за пріоритетною професією або присвоєння чи підтвердження кваліфікації. Це послуга для людей, хочуть знайти своє місце на ринку праці. Заявник обирає напрямок навчання чи кваліфікації, а система автоматично визначає доступність гранту. Заява підписується Дія.Підписом. Дистанційне припинення трудових відносин на ТОТ — сервіс для працівників, чий роботодавець перебуває на тимчасово окупованій території. Тисячі українців досі формально працевлаштовані у таких роботодавців, що блокує їм пошук іншої роботи чи виплати по безробіттю. Раніше єдиним виходом було судове рішення. Тепер достатньо заяви в Дії: система перевіряє адресу роботодавця, фіксує дату звільнення й оновлює відомості у державних реєстрах.

Розгортання системи "Обрій" відбуватиметься впродовж 2026–2027 років: після запуску перших двох публічних сервісів розпочнеться впровадження реєстру працездатних осіб, функціоналу електронного працевлаштування, AI підбору вакансій й навчання, реалізації проактивної підтримки незайнятих осіб тощо. Серед інших послуг, які плануються до запуску найближчим часом — реєстрація безробітного та призначення виплати допомоги по безробіттю.

Довідково

"Обрій" — цифрова екосистема ринку праці України, яка вперше об'єднує дані про ринок праці, вакансії та можливості навчання в єдиному цифровому середовищі. Створення "Обрію" є частиною масштабної програми трансформації та цифровізації ринку праці та зайнятості, яку Мінекономіки реалізує в межах Стратегії зайнятості населення України на період до 2030 року. Платформа має дати державі інструмент для переходу від обслуговування безробіття до управління зайнятістю, а людині — один зрозумілий цифровий маршрут від першого вибору професії до завершення кар’єри. Стратегічна ціль програми — повернути 4,5 мільйона людей до економічної активності до 2030 року. Паралельно триває інтеграція зі стандартами і класифікаціями ринку праці ЄС.

"Обрій" розробляють Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України спільно з Міністерством цифрової трансформації за участі Офісу ефективного регулювання BRDO. Розробка реалізується за підтримки Програми «Партнерство за сильну Україну» (PFRU), яку фінансують уряди Великої Британії, Естонії, Канади, Норвегії, Фінляндії, Швейцарії та Швеції.

Нормативно-правову базу щодо реалізації експериментального проєкту з оптимізації та цифровізації процесів і послуг у сфері праці та зайнятості населення розроблено за підтримки проєкту «Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості» (UK DIGIT), що фінансує UK International Development та впроваджує Фонд Євразія. Виконавчий партнер у реалізації — BRDO.