Українцям готують масштабну пенсійну реформу

Уряд презентував концепцію майбутньої пенсійної реформи, яка має змінити підходи до нарахування та індексації пенсій в Україні. Серед ключових пропозиці: підвищення мінімальної пенсії до рівня фактичного прожиткового мінімуму, скасування спеціальних пенсій та встановлення єдиних правил для всіх українців. Законопроєкт про реформу мають подати до Верховної Ради до осені 2026 року.

Запропонована модель передбачає, що пенсійні виплати більше не формуватимуться за єдиною формулою, як це відбувається зараз. Натомість вони будуть поділені на дві складові:

Базова пенсія – фінансується безпосередньо державою та гарантується кожному пенсіонеру;

Страхова пенсія – залежить від офіційного трудового стажу та суми сплачених соціальних внесків.

Таким чином, держава гарантуватиме мінімальний рівень доходу для всіх пенсіонерів, а розмір додаткових виплат залежатиме від трудової активності людини протягом життя. Однією з ключових цілей реформи є запровадження гарантованого мінімального рівня пенсій, навіть за мінімального стажу громадяни не залишаться без базового доходу.

Крім того, уряд планує зменшити значний розрив між найменшими та найбільшими пенсіями. Наразі в Україні існує суттєва нерівність у виплатах, яка часто залежить не лише від стажу та зарплати, а й від моменту виходу на пенсію. Автори реформи зазначають, що чинна система призводить до поступового знецінення пенсій через інфляцію та різницю у правилах розрахунку для різних поколінь пенсіонерів.

Окрему увагу в реформі приділяють ситуації, коли люди з однаковим стажем та схожими зарплатами отримують різні пенсії. Зазначається, що це відбувається через різні формули розрахунку, які діяли у різні періоди часу.

Саме ця проблема, за словами ініціаторів змін, є однією з головних причин нерівності у пенсійній системі. Нова модель має уніфікувати підхід і зробити систему більш прозорою та передбачуваною.

Під час обговорення реформи окремо порушувалося питання так званих "спеціальних" або "елітних" пенсій, які отримують окремі категорії громадян. Уряд пропонує поступово відмовлятися від таких підходів у нинішньому вигляді та перевести їх у систему професійних пенсійних програм.

Реформа також передбачає перегляд підходів до єдиного соціального внеску та розвиток добровільної накопичувальної пенсійної системи. Ідея полягає в тому, щоб громадяни могли самостійно формувати додаткові пенсійні накопичення, які в майбутньому доповнюватимуть державні виплати. Таким чином планується зменшити навантаження на державний бюджет у довгостроковій перспективі.

Згідно з попередніми планами, уряд має намір подати відповідний законопроєкт до Верховної Ради не пізніше осені 2026 року. Після цього документ має пройти обговорення та доопрацювання перед можливим ухваленням.

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