Білоцерківські депутати розподілили кошти бюджету

25 травня на засіданні 88 сесії БМР депутати заслухали два бюджетних питання та розподілили 73 млн грн, які є перевиконанням по доходам за І квартал 2026 року.

1) Звіт про виконання місцевого бюджету за І квартал 2026 року

До бюджету Білоцерківської МТГ за І квартал 2026 року надійшло 896,2 млн грн, з яких податкові надходження склали 700 млн грн. Виконані всі доходні статті. Власні податкові та неподаткові надходження склали 699, 8 млн грн. Сума перевиконання склала 73 млн грн. На виконання видаткової частини направлено 675 млн грн, з них на захищені статті - 541 млн грн, що становить 84% всіх видатків. Це пов’язане з тим, що капітальні роботи, як правило, виконують значно пізніше за початок календарного року.

2) Внесення змін до бюджету Білоцерківської міської територіальної громади на 2026 рік

До нашого бюджету з державного та обласного бюджетів надійшли субвенції на: заробітні плати педагогічним працівникам, забезпечення роботи фахівців із супроводу ветеранів, а також на реалізацію проєкту капітального ремонту фасадів міської лікарні №2. Загальний обсяг на вищезазначені заходи складає 52,2 млн грн.

млн грн. Також розподілено суму перевиконання бюджету.

Кошти направлені на безповоротну фінансову допомогу таким комунальним підприємствам:

КП БМР «Білоцерківтепломережа» на 2026 рік» (із змінами) – 35 млн грн на заходу по Комплексному плану стійкості;

КП БМР «Світанок» - 1, 250 млн грн на виготовлення ПКД для ремонту свердловин, придбання 2 насосів та техніки для утримання кладовищ;

КП БМР «Комунальник» - 500 тис грн для виготовлення КПД для будівництва свердловини в селі Дрозди та сплату боргів за ЄСВ;

КП БМР «Тролейбусне управління» - 5, 2 млн грн на функціонування «безкоштовних» 4 автобусів (оплата зарплати водіїв, мастила, пальне) та на компенсацію збитків від перевезення пільговиків тролейбусами;

КП БМР «МШЕУ» - 1, 757 млн грн на встановлення безперебійників біля світлофорів.

А також на:

- 3 млн грн направлять на підтримку військових частин;

- 2, 5 мл грн – капітальний ремонт приміщень адмінбудівлі ДСНС України в Київській області;

- 5 млн грн – на інженерний захист захист об’єктів критичної інфраструктури;

- 150 тис грн піде на фінансування заходів по програмі профілактики злочинності, зміцнення законності та правопорядку

- 4,7 млн грн – витратять на ліквідацію наслідків ворожого обстрілу та заходи по Цільовій програмі захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального та воєнного характеру

3 млн грн – направлять на програму «Турбота» для подальшої компенсації втрат, які жителі громади зазнали від обстрілів. По цьому напрямку вже з початку року витрачено 11, 5 млн грн

1, 169 млн грн – витратять на облаштування сучасної пожежної сигналізації в дитячих садочках №1, 21, 24

2, 1 млн грн – на оплату комунальних послуг в деяких закладах соціальної сфери за опалення

1, 4 млн грн – на реконструкцію освітлення Партизанського провулку та Київського шосе

3 млн грн на встановлення сонячних батарей в школах №1, 15,20 та дитсадку №12

1, 3 млн грн – на об’єкти охорони здоров’я для буріння артезіанських свердловин та ремонт системи електропостачання для міської лікарні №2

1 млн грн – Департаменту житлово-комунального господарства на буріння 10 артезіанських свердловин на прибудинкових територіях