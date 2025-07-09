За що звільнили заступника мера Анатолія Кравця?

25 травня на засідання 88 сесії БМР депутати підтримали заяву заступника міського голови Анатолія Кравця, який вирішив звільнитися за власним бажанням. Очевидно, бажання це було відносно добровільним. Адже цьому передувало невдоволення частини депутатів міськради станом справ в комунальній сфері міста та вимога звільнити Анатолія Кравця із займаної посади. А от інший заступник мера Олександр Поляруш, якого частина депутатів теж вимагали звільнити, лишився на своїй посаді. То чому ж звільнився Анатолій Кравець і кого обрали депутати на цю посаду.

Депутати попросили заступника вийти до трибуни та пояснити, чому він все-таки вирішив звільнитися за власним бажанням.

Анатолій Кравець коротко окреслив свою роботу на займаній посаді, відмітивши, що за час його роботи на посаді заступника міського голови відбулося створення департаменту житлово-комунального господарства, який працював та вирішував необхідні питання, у тому числі, під час воєнного стану. Також було створено Центр оперативного реагування, створено систему відеонагляду, до якої входить більше 1000 камер; систему віддаленого контролю за доступом та безпекою найпростіших укриттів. Анатолій Кравець також окреслив низку проєктів, до яких безпосередньо був залучений, починаючи з 2016 року. Зокрема це капітальні ремонти Горбатого мосту, мосту Дружби, мосту на масив Незалежності тощо. Свою роботу оцінив на тверду четвірку. Але у світлі останніх подій вирішив, що напише заяву на звільнення за власним бажанням.

Хтось із депутатів дякував пану Кравцю за роботу, хтось висловлював невдоволення. Не задовольнила робота Кравця депутатів із фракцій "Біла Церква разом" та "Слуга народу". Так, "слуга народу" Станіслав Долід висловив зауваження достану утримання дорожнього покриття взимку, неналежно утримувалися об’єктів благоустрою, що спричинило підрив іміджу міста, погіршення його естетичного стану та призвело до неефективного використання коштів з міського бюджету.

Анатолій Кравець пояснив неякісне прибирання тим, що під час війни на третину скоротилася кількість фірм, які виконують таку роботу і персонал в цих фірмах також скоротився.

Депутат БМР Юрій Кошляк із фракції "За майбутнє", висловив вдячність Анатолію Кравцю за продуктивну співпрацю.

Секретар міської ради Володимир Вовкотруб зазначив, що має питання до роботи Анатолія Кравця, проте вони стосуються здебільшого останнього року перебування на посаді: «Ми отримали фактичний параліч окремих напрямків життєдіяльності громади. Усі ми пам’ятаємо зиму, провалене утримання доріг, неприбрані вулиці, хаос під час снігопадів. І не все можна списати на погоду. Також бачили затягування ремонтів дорожнього покриття, зволікання з укладенням договорів на утримання територій. Ми бачили, як громада починала тонути у штучно створеному хаосі. Бо мільйони гривень, які громада виділяла на комфорт і безпеку людей, просто були повернуті в бюджет невикористаними. Що це, як не свідоме нехтування своїми посадовими обов’язками та саботаж роботи цілої сфери? Усі можливі важелі впливу вичерпано. Далі ми спостерігали за деградацією Департаменту житлово-комунального господарства… Тому мною підписано розпорядження про звільнення керівника цього структурного підрозділу міської ради».

Тож під час сесії було прийняте рішення про звільнення заступника міського голови Анатолія Кравця із займаної посади. Натомість, наступним рішенням, на дану посаду, затверджено Альону Колотницьку, яка до не так давно звільнилася з ДЖКГ, де працювала заступником директора департаменту та відповідала за напрям благоустрою.

Справді, останнім часом містяни відзначають, що у місті лишилося багато піску після зими на обочинах, тротуарах, алеях. Практично місяць алея на набережній була засмічена сміттям з урн, які ніхто не прибирав. По місту практично не проводився покос бур'янів. Окрім того, залишаються у вкрай занедбаному стані зупинки громадського транспорту в нашому місті.

Чи допоможе заміна посадовців в ДЖКГ змінити ситуацію на краще, покаже час.