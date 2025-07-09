Працівниці місцевого самоврядування та державних підприємств можуть вільно їхати за кордон

Уряд скасував обмеження на виїзд за кордон для окремої категорії жінок-посадовиць під час воєнного стану. Зокрема, працівниці органів державної влади, місцевого самоврядування, держпідприємств та інших визначених структур відтепер можуть це робити без додаткових обмежень. Про це у Telegram повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

Водночас ці зміни не поширюються до найвищих посадових осіб держави та керівників ключових органів держвлади та їхніх заступників, зокрема членів Кабміну, керівництва міністерств та центральних органів виконавчої влади, Офісу Президента, Апарату Верховної Ради, РНБО, СБУ, Нацбанку.

Вони також не стосуються до народних депутатів, суддів Верховного і Конституційного судів, прокурорів Офісу Генпрокурора, а ще керівників держпідприємств та державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України.

"Для них правила залишаються незмінними, щоб забезпечити безперервну роботу держави", — додала Свириденко.