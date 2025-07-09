В Україні запровадять обовʼязковий техогляд для всіх авто

Це є однією з ключових вимог для приведення українського законодавства у відповідність до норм Європейського Союзу. Наразі профільне міністерство розробляє законопроєкт, який має скасувати чинний мораторій на перевірку приватного легкового транспорту. Згідно з графіком євроінтеграції, нормативну базу необхідно затвердити вже протягом 2027 року.
Сергій Деркач визнав, що питання повернення техогляду залишається «політично чутливим». Основна дискусія серед народних депутатів точиться навколо фінансового стану українців.
- Аргументи «проти»: додаткове фінансове навантаження на власників авто в умовах воєнного стану.
- Аргументи «за»: виконання вимог ЄС та суттєве підвищення безпеки дорожнього руху.
Окрім стаціонарного огляду, реформа передбачає впровадження системи придорожніх технічних перевірок. Ця практика є обов’язковою в країнах ЄС і включає:
- Створення правової бази для зупинки авто з метою перевірки техстану поза межами сервісних центрів.
- Закупівлю спеціальних мобільних діагностичних комплексів.
- Надання контролюючим органам повноважень забороняти експлуатацію несправних ТЗ прямо на місці.
Заступник міністра підкреслив, що хоча наразі Україна не має достатнього технічного оснащення для таких перевірок, створення мережі мобільних пунктів є обов’язковим критерієм інтеграції до європейського транспортного простору.
Довідково: обов’язковий технічний огляд для приватних легкових автомобілів в Україні був скасований у 2011 році. На сьогодні періодичний контроль проходять лише вантажівки, автобуси та легкові авто, які використовуються в комерційних цілях (таксі). Директива 2014/45/ЄС зобов’язує держави-члени проводити регулярні перевірки придатності транспортних засобів до експлуатації.