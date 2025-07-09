В Україні запровадять обовʼязковий техогляд для всіх авто

Україна планує повернути обов’язковий технічний контроль для приватних легкових автомобілів до кінця 2027 року. Про підготовку відповідних законодавчих змін повідомив заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач.

Це є однією з ключових вимог для приведення українського законодавства у відповідність до норм Європейського Союзу. Наразі профільне міністерство розробляє законопроєкт, який має скасувати чинний мораторій на перевірку приватного легкового транспорту. Згідно з графіком євроінтеграції, нормативну базу необхідно затвердити вже протягом 2027 року.

Сергій Деркач визнав, що питання повернення техогляду залишається «політично чутливим». Основна дискусія серед народних депутатів точиться навколо фінансового стану українців.

Аргументи «проти»: додаткове фінансове навантаження на власників авто в умовах воєнного стану.

Аргументи «за»: виконання вимог ЄС та суттєве підвищення безпеки дорожнього руху.

Окрім стаціонарного огляду, реформа передбачає впровадження системи придорожніх технічних перевірок. Ця практика є обов’язковою в країнах ЄС і включає:

Створення правової бази для зупинки авто з метою перевірки техстану поза межами сервісних центрів.

Закупівлю спеціальних мобільних діагностичних комплексів.

Надання контролюючим органам повноважень забороняти експлуатацію несправних ТЗ прямо на місці.

Заступник міністра підкреслив, що хоча наразі Україна не має достатнього технічного оснащення для таких перевірок, створення мережі мобільних пунктів є обов’язковим критерієм інтеграції до європейського транспортного простору.

Довідково: обов’язковий технічний огляд для приватних легкових автомобілів в Україні був скасований у 2011 році. На сьогодні періодичний контроль проходять лише вантажівки, автобуси та легкові авто, які використовуються в комерційних цілях (таксі). Директива 2014/45/ЄС зобов’язує держави-члени проводити регулярні перевірки придатності транспортних засобів до експлуатації.

