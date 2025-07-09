18 переселенцям Біла Церква допоже коштами на житло

31 березня на засіданні виконкому БМР ухвалили рішення про виділення коштів саме для вирішення житлового питання внутрішньо переміщених осіб — осіб з інвалідністю ІІ групи, учасників бойових дій. Таких осіб - 18.

Як зауважила перша заступниця міського голови Інна Новогребельська, відповідна комісія провела засідання вдруге з розгляду питань погодження виділення коштів саме для вирішення житлового питання внутрішньо переміщених осіб — осіб з інвалідністю ІІ групи, учасників бойових дій.

На засіданні було розглянуто 22 заяви.

З них 18 заявникам погоджено надати допомогу для вирішення житлового питання. Відмовлено — за 4 заявами заявників, які не повідомили про наявність у них майна.

Інна Новогребельська зазначила, що всі відомості будуть внесені у відповідні реєстри. Наразі всі подані заяви від ВПО — розглянуті (всього - 127 заяв).