У Білій Церкві акція "Хвилини тиші" відбуватиметься щоденно

24 березня на засіданні виконкому БМР було ухвалене рішення про організацію загальнонаціональної хвилини мовчання на території Білоцерківської МТГ. Доповідала з даного питання керуючий справами виконавчого комітету міської ради Анна Олійник.

«Верховна Рада України ухвалила закон, яким на законодавчому рівні закріпила проведення загальнонаціональної хвилин мовчання щоденно о 9.00. Нагадаю, що майже рік тому виконавчий комітет прийняв рішення, яким підтримав ініціативу громадських організацій щодо проведення акцій «Хвилина мовчання», яка відповідно проводиться щосереди і щосуботи о 9.00 на Соборній площі і щовівторка по просп. Незалежності із зупинкою руху транспорту. Тепер проведення загальнонаціональної хвилини мовчання о 9.00 щоденно є обов’язковим», - зазначила керуючий справами та зачитала запропонований проєкт рішення.

Рішення прийнято відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вшанування пам’яті співвітчизників, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації», з метою вшанування пам’яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також медичних працівників, поліцейських, рятувальників, журналістів, волонтерів, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Виконавчі органи Білоцерківської міської ради, комунальні підприємства, установи, організації та заклади відтепер повинні забезпечити належне проведення загальнонаціональної хвилини мовчання на території, в межах якої вони виконують свої повноваження, шляхом зупинення заходів, надання послуг, прийому громадян тощо.

Суб’єкти господарювання усіх форм власності також мають під час загальнонаціональної хвилини мовчання зупинити заходи, надання послуг, вимкнути музичний супровід тощо на території, в межах якої вони здійснюють свою господарську діяльність.

У закладах освіти загальнонаціональна хвилина мовчання проводитиметься шляхом зупинення навчального процесу.

Зупинка вищезазначених робочих та навчальних процесів має відбуватися тривалістю в 1 хвилину.

Водіям транспортних засобів, що здійснюють регулярні перевезення громадським транспортом на території громади, необхідно здійснювати зупинку громадського транспорту о 9.00 із дотриманням Правил дорожнього руху. Водії також мають оголошувати, що триває загальнонаціональна хвилина мовчання та долучати до неї пасажирів.

Також, за допомогою систем гучномовного оповіщення, що розташовані ззовні та всередині адміністративних будівель, балансоутримувачем яких є виконавчий комітет Білоцерківської міської ради, протягом 3 хвилин відбуватиметься голосове повідомлення з оголошенням про початок загальнонаціональної хвилини мовчання.

Інформаційне повідомлення здійснюватиметься і на офіційному вебсайті Білоцерківської міської ради та інтернет-ресурсах, що використовуються виконавчими органами БМР.

Полку патрульної поліції в місті Біла Церква та Білоцерківському районі Управління патрульної поліції в Київській області Департаменту патрульної поліції рекомендовано забезпечувати громадський порядок та безпеку дорожнього руху під час проведення загальнонаціональної хвилини мовчання на території громади.