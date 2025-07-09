Акти виконаних робіт скасовано

Запроваджені зміни спрямовані на зменшення регуляторного навантаження на бізнес, усунення зайвих бюрократичних процедур та створення більш гнучких умов для розвитку й масштабування підприємницької діяльності.
Що змінилося?
Закон не скасовує первинні документи та не знімає контроль, а надає бізнесу право вибору:
-
акти виконаних робіт стають необов’язковими;
-
сторони можуть і надалі працювати з актами, якщо вважають це за доцільне;
-
у разі домовленості між сторонами інвойс, підписаний виконавцем, може використовуватися замість АВР.
Такий підхід відповідає міжнародній практиці: у більшості країн світу та ЄС базовим документом для підтвердження наданих послуг є рахунок-фактура (інвойс), а не окремий акт.
Практика обов’язкових актів виконаних робіт є спадком пострадянської моделі документообігу та створює суттєве адміністративне навантаження на бізнес: на управління АВР витрачається до 5% робочого часу керівника і до 13% часу бухгалтера, у великих компаніях до цього процесу можуть бути залучені до 15 працівників, а підготовка та підписання одного акту в середньому коштує 200-300 грн. У підсумку щомісячні витрати бізнесу на обіг «зайвих документів» сягають близько 4 000 грн на одне підприємство.
За оцінками, скасування обов’язковості АВР дозволить заощадити до 20 млрд грн щороку для українського бізнесу.
Прийняті зміни також синхронізують документообіг у внутрішній та зовнішньоекономічній діяльності, спрощують роботу компаній, що працюють з іноземними партнерами, та зменшують бар’єри для експорту послуг.
Прийняття законопроєкту №14023 є черговим кроком у напрямі дерегуляції, зменшення бюрократії та створення більш гнучкого й сучасного бізнес-середовища в Україні.