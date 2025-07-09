Акти виконаних робіт скасовано

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №14023, яким скасовано обов’язковість другого підпису на первинних документах бухгалтерського обліку. Відтепер сторони договору можуть за взаємною згодою не оформлювати акти виконаних робіт, а підтверджувати факт надання послуг інвойсом, підписаним виконавцем, що визнається первинним документом для цілей бухгалтерського та податкового обліку.

Запроваджені зміни спрямовані на зменшення регуляторного навантаження на бізнес, усунення зайвих бюрократичних процедур та створення більш гнучких умов для розвитку й масштабування підприємницької діяльності.

Що змінилося?

Закон не скасовує первинні документи та не знімає контроль, а надає бізнесу право вибору:

акти виконаних робіт стають необов’язковими;

сторони можуть і надалі працювати з актами, якщо вважають це за доцільне;

у разі домовленості між сторонами інвойс, підписаний виконавцем, може використовуватися замість АВР.

Такий підхід відповідає міжнародній практиці: у більшості країн світу та ЄС базовим документом для підтвердження наданих послуг є рахунок-фактура (інвойс), а не окремий акт.

Практика обов’язкових актів виконаних робіт є спадком пострадянської моделі документообігу та створює суттєве адміністративне навантаження на бізнес: на управління АВР витрачається до 5% робочого часу керівника і до 13% часу бухгалтера, у великих компаніях до цього процесу можуть бути залучені до 15 працівників, а підготовка та підписання одного акту в середньому коштує 200-300 грн. У підсумку щомісячні витрати бізнесу на обіг «зайвих документів» сягають близько 4 000 грн на одне підприємство.

За оцінками, скасування обов’язковості АВР дозволить заощадити до 20 млрд грн щороку для українського бізнесу.

Прийняті зміни також синхронізують документообіг у внутрішній та зовнішньоекономічній діяльності, спрощують роботу компаній, що працюють з іноземними партнерами, та зменшують бар’єри для експорту послуг.

Прийняття законопроєкту №14023 є черговим кроком у напрямі дерегуляції, зменшення бюрократії та створення більш гнучкого й сучасного бізнес-середовища в Україні.

