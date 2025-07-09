920 тис грн виділили на допомогу білоцерківцям, які постраждали від обстрілів

Під час засідання виконкому 24 лютого затвердили протокол засідання комісії по наданню одноразової адресної матеріальної допомоги особам, які постраждали чи зазнали порушення нормальних умов життєдіяльності внаслідок збройної агресії рф проти України від 17 лютого 2026 року №03-26. Члени виконкому підтримали рішення про виділення допомоги на загальну суму 920 тис. грн. постраждалим згідно з їхніми заявами.

Доповідала це питання перший заступник міського голови Інна Новогребельська. Вона поінформувала, що на розгляд комісії надійшло 7 заяв.

Також вона наголосила, що з початку повномасштабного вторгнення рф було розглянуто 356 заяв від жителів нашої громади, чиє майно постраждало від атак ворога на загальну суму 31 млн 871 тис. грн.

Лише за два місяці 2026 року було вже розглянуто 35 заяв білоцерківців і, відповідно, прийнято рішення про виділення їм одноразової адресної матеріальної допомоги на 4 млн 794 тис. грн.