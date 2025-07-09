До Олександра Поляруша застосували запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 990 тис. грн

11 лютого Спеціалізована актикорупційна прокуратура повідомила, що ВАКС застосував запобіжний захід до депутата Київської обласної ради у справі про привласнення врожаю на 30 млн грн.

За клопотанням детектива НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до депутата Київської обласної ради, якого спільно з іншими особами викрили на заволодінні сільгосппродукцією державних підприємств, що входять до структури Національної академії аграрних наук України.

Так, суд частково задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 990 тис. грн , також поклав відповідні процесуальні обовязки, а саме:

- не відлучатися за межі Київської області та м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у цій справі

- здати на зберігання у відповідні органи державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і вʼїзд в Україну

- носити електронний засіб контролю.

Зазначимо, що до пособника у справі застосовано запобіжний захід у вигляді 4,9 млн грн застави з відповідними процесуальними обов'язками.

Нагадаємо, НАБУ і САП викрили схему заволодіння врожаєм держпідприємств на суму 30 млн грн. Серед підозрюваних народний депутат Анатолій Гунько, депутат Київоблради Олександр Поляруш та ще троє осіб. За версією слідства, у 2021 році нардеп, діючи за попередньою змовою з директором одного з дослідних господарств та пособником, забезпечив неправомірний збір та вивезення сільгосппродукції. Йдеться про 990 тонн соняшнику та 1,4 тисячі тонн кукурудзи загальною вартістю 27,3 млн грн, які було транспортовано на підконтрольні приватні зерносховища у Чернігівській та Полтавській областях.

Наступного року фігуранти, діючи у змові вже з іншим директором держпідприємства, продовжили злочинну діяльність, відвантаживши 203 тонни соняшнику з бази дослідницької станції. При цьому реальні обсяги врожаю свідомо не відображали у звітності.

Раніше Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду взяла під варту нардепа Гунька і засудила його до 4 років ув'язнення.

