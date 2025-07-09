Депутат поцікавився, чи впливає підозра від НАБУ на роботу заступника мера

Під час 85 сесії депутат Білоцерківської міської ради від фракції «Слуга народу» Станіслав Долід поцікавився у заступника міського голови Олександра Поляруша, який є також депутатом Київської обласної ради від партії «Слуга народу», чи не вплине на виконання його посадових обов’язків той факт, що Національне антикорупційне бюро України повідомили йому про підозру.

«Нам стало відомо зі ЗМІ про деякі неприємні речі стосовно Олександра Олексійовича. Скажіть, будь ласка, чи можете прокоментувати це питання про вручення вам підозри? І чи в змозі ви виконувати обов’язки заступника у зв’язку з цієї ситуацією?», - поцікавився Станіслав Долід.

«Як прийдете, я вам поясню. Це вирішує суд…Буде суд, буде вирішувати…Я думаю, що тут питань немає. Ви ж занімались. Це питання 2021 – 2023 року. Я ж не вирішую ці всі питання. Вирішує питання прокуратура. Доведуть до обвинувачення, тоді я розумію. А так… Під підозрюю сьогодні ходить фактично пів України… Почті вся Україна ходить. Сьогодні в кожного мера від 7 до 10 підозр. Сьогодні правоохоронні органи для чого… щоб мали якісь там підозри. А коли обвинувачення, то тоді людина винувата», - відповів Олександр Поляруш.

Секретар Білоцерківської міської ради Володимир Вовкотруб додав: «До нас офіційно ніякої інформації не надходило. Це пов’язано з роботою на посаді заступника міського голови чи не пов’язано? Працюють правоохоронні органи. Давайте дочекаємося результату».

До відома:

НАБУ та САП спільно з СБУ викрили схему заволодіння врожаєм соняшника та кукурудзи державних установ, що входять до структури Національної академії аграрних наук України. Організатори — народний обранець, якого вже обвинувачують в одержанні від аграрія $85 тис. хабаря, та депутат Київської обласної ради.

За даними слідства, у 2021 році нардеп у змові з директором одного з дослідних господарств та пособником організували збір та вивезення агропродукції на приватні зернові склади у Чернігівській та Полтавській областях. Йдеться про понад 990 тонн соняшнику та 1,4 тисячі тонн кукурудзи загальною вартістю 27,3 млн грн.

У 2022 році схожу схему реалізували на базі дослідної станції. Цього разу забезпечили відвантаження на підконтрольні склади 203 тонн соняшнику. Аби приховати злочин, реальну кількість зібраного збіжжя не відобразили у товаросупровідних документах.

У підсумку за обома епізодами державі заподіяли збитків на майже 30 млн грн.

Про підозру повідомили:

народному депутату України ІХ скликання (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України);

депутату Київської обласної ради (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України);

двом керівникам ДП у структурі НААН (ч. 5 ст. 191 КК України);

пособнику (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України).

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Як повідомляє "Антикор", організатором схеми був народний депутат України Анатолій Гунько. До реалізації оборудки він залучив депутата Київської обласної ради Олександра Поляруша, двох керівників державних підприємств у структурі НААН та довірену особу.

Нагадаємо, у липні 2025 року Київська обласна прокуратура теж вручила підозру одному із заступників мера Білої Церкви (пізніше стало відомо, що це був Юрій Савчук). Прокуратура зазначила, що він завдав збитків державі на понад мільйон гривень. За даними слідства, у 2018 році посадовець, тоді ще перший заступник голови Білоцерківської РДА, видав незаконне розпорядження та продав земельну ділянку площею 0,35 га за заниженою ціною. У результаті держава втратила понад 1 мільйон гривень. Збитки завдано Київській обласній державній адміністрації. Тоді до суду вже було подано клопотання про відсторонення підозрюваного з посад. Чим завершилося розслідування наразі невідомо, але посадовець надалі виконує свої обов’язки.