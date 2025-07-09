Важливо

Оголошення про звіт депутатів Білоцерківської міської ради від Політичної партії "Європейська Солідарність"

Оголошення про звіт депутатів Білоцерківської міської ради від Політичної партії &quot;Європейська Солідарність&quot;

Оголошення про звіт депутатів Білоцерківської міської ради від Політичної партії "Європейська Солідарність".

 
Звітування депутатів фракції політичної партії «Європейська Солідарність» у Білоцерківській міській ради Джегура Геннадія Васильовича, Гопайнича Миколи Ярославовича, Коваленка Назара Вікторовича, Місеври Юлії Анатоліївни, Ткач Олени Дмитрівни, Коноплястого Максима Ігоровича відбудеться 10.02.2026 року о 17:00. за адресою: вул. Ярмаркова, 2-Б в м. Біла Церква.
