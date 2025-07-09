Дожив до 100 років - отримай 5000 грн!

Тож для здійснення привітання жителів Білоцерківської громади, які відзначають:
- 90-річчя, 95-ти, 96-ти, 97-ми, 98-ми, 99-ти річчя надаватимуть 3000 грн;
- 100-річчя і більше – 5000 грн.
Традиційно жителі нашої громади, які відзначають поважні ювілеї 90-річчя, 95-ти, 96-ти, 97-ми, 98-ми, 99-ти та 100-річчя отримують одноразову грошову допомогу у рамках Програми соціальної підтримки «Турбота». 13 січня на засіданні виконкому ухвалили нові розміри доомоги.
Тож для здійснення привітання жителів Білоцерківської громади, які відзначають:
- 90-річчя, 95-ти, 96-ти, 97-ми, 98-ми, 99-ти річчя надаватимуть 3000 грн;
- 100-річчя і більше – 5000 грн.
|Прочитано 4 раз
|
Опубліковано в Влада