Міська рада виділила 3 млн грн на ліквідацію наслідків обстрілу в ніч на 31 грудня

6 січня відбулося засідання 84 сесії БМР, на якому депутати внесли зміни до бюджету Білоцерківської громади на 2026 рік, а саме: виділили з резервного фонду бюджету 3 млн грн на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації, яка трапилася внаслідок обстрілу міста в ніч на 31 грудня.