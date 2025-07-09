Важливо

Міська рада виділила 3 млн грн на ліквідацію наслідків обстрілу в ніч на 31 грудня

6 січня відбулося засідання 84 сесії БМР, на якому депутати внесли зміни до бюджету Білоцерківської громади на 2026 рік, а саме: виділили з резервного фонду бюджету 3 млн грн на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації, яка трапилася внаслідок обстрілу міста в ніч на 31 грудня.

Секретар міської ради Володимир Вовкотруб наголосив, що наприкінці року наша громада була атакована ворогом, руйнувань зазнали житлові будівлі та інфраструктурні об’єкти. Відтак, необхідним було ліквідувати наслідки збройної агресії.

Отже:

  • 2 млн 600 тис. грн спрямують для ліквідації наслідків збройної агресії в житловому фонді,
  • 400 тис. грн - на заходи з прибирання територій, на яких були пошкоджені будівлі.

Напередодні, 5 січня, відбулося позачергове засідання виконавчого комітету Білоцерківської міської ради, на якому розглянуто аналогічне рішення.

Нагадаємо, три багатоповерхівки зазнали пошкоджень в ніч на 31 грудня.

