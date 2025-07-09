Особам, які вийшли з полону, виплатять майже 50 тис грн

23 грудня на 82 сесії БМР депутати ухвалили рішення на підтримку осіб, які повернулися з полону. Таких громадян в нашій громаді наразі є шість.

Зміни внесли до Програми підтримки Захисників і Захисниць України на 2026-2028 роки, затвердженої рішенням Білоцерківської міської ради від 09 жовтня 2025 року №7865-78-VIII.

Зокрема, введено пункт, якого раніше не було, а саме: визначено, що у 2026 році з місцевого бюджету надаватиметься одноразова грошова допомога в розмірі, що дорівнює 15-кратному розміру прожиткового мінімуму на одну особу, жителям громади, яких звільнено з полону і стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Враховуючи, що прожитковий мінімум в Україні станом на 1 січня 2026 року становитиме 3328 грн, сума допомоги складатиме 49 920 грн.