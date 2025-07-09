В Україні узаконили Хвилину мовчання

16 грудня Верховна Рада схвалила за основу законопроєкт №14144, який пропонує законодавчо закріпити проведення загальнонаціональної хвилини мовчання щодня о 9:00 за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії РФ проти України.

Деталі: За документ проголосували 314 депутатів, не голосували 20.

У пояснювальній записці зазначають, що щоденна хвилина мовчання має стати "важливим ритуалом подяки, пошани та пам'яті", який консолідує суспільство, формує культуру пам'яті й зміцнює відчуття єдності та національної ідентичності в умовах війни.

Необхідність законодавчого закріплення цього ритуалу зумовлена потребою у визначенні єдиних підходів до його організації та поширення у всіх сферах суспільного життя. Законопроєкт передбачає, що органи державної влади та місцевого самоврядування мають організувати інформування про початок і завершення загальнонаціональної хвилини мовчання на підприємствах, в установах і організаціях, які належать до сфери їхнього управління.

Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії РФ була запроваджена указом президента Володимира Зеленського у березні 2022 року. Вона проводиться щодня о 9:00.