Депутати виділили 7 млн грн на ліквідацію наслідків обстрілу вночі 25 листопада

26 листопада відбулося засідання 80 сесії Білоцерківської міської ради на якій для виконання першочергових невідкладних заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла 25 листопада цього року, було виділено з резервного фонду бюджету громади кошти в сумі 7 000 000 грн.

Департаменту ЖКГ - 6 700 000 грн:

- для ліквідації наслідків збройної агресії в житловому фонді Білоцерківської міської територіальної громади - 6 200 000 грн;

- для виконання робіт, пов’язаних з демонтажем та розбором завалів, інших заходів з благоустрою на території Білоцерківської міської територіальної громади – 500 000 грн.

Виконавчому комітету міської ради – 300 000 грн для забезпечення харчування та проживання евакуйованих мешканців будинків. Оскільки 5 осіб потребували забезпечення тимчасовим житлом та харчуванням

Звертаючись до депутатів, секретар Білоцерківської міської ради Володимир Вовкотруб зазначив, що вночі 25 листопада по території Білої Церкви прилетіло дві ракети. Постраждали багатоквартирні та приватні будинки.

Заміни потребує 4 дахи, які повністю були знищені, і потрібно провести аварійно-відновлювальні роботи. Також були вибиті всі вікна у 4-поверховому будинку, постраждали від вибухової хвилі сусідні будинки.

Дві людини загинуло. Пошкодження отримала дитина 2011 року народження. З діагнозом уламкове поранення поперекового відділу хребта, порізами тіла та множинними саднами госпіталізована до лікарні міста.

Ситуацію визнано як надзвичайну воєнного характеру місцевого рівня.

Ліквідація наслідків триває. Проведено обстеження дахів постраждалих житлових будинків, закриваються пошкоджені вікна, розбираються завали, відновлено роботу пошкодженої котельні.

Для фіксації пошкоджень нерухомого майна вже звернулись 89 заявників, серед них – 2 навчальні заклади, 3 приватних підприємства та мешканці житлових будинків.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: 23,8 млн грн виділено на допомогу мешканцям Білоцерківської громади, які постраждали від обстрілів

Громадяни, які постраждали внаслідок збройної агресії рф, можуть отримати одноразову грошову допомогу від муніципалітету. Для цього потрібно звернутися на лінію 102 та в ЦОР за номерами:

067-310-77-55,

099-310-77-55,

063-310-77-55.

Надалі - діяти відповідно до порядку, розміщеного за посиланням https://bc-rada.gov.ua/node/16598