Чи є у міської влади Білої Церкви резервний план на випадок надзвичайних ситуацій?

Ситуація з обстрілами ракетами та шахедами в Україні лишень загострюється. Ні для одного жителя України не є новиною, наскільки складна ситуація в енергетичному секторі. Чи готова Біла Церква до блекауту? Чи є у нас резервний план дій? Про це редактор БЦ News запитала у секретаря Білоцерківської міської ради під час пресконференції 20 листопада.

«У нас на кожну надзвичайну ситуацію є резервний план. Всі надзвичайні ситуації поділяються на кілька: об’єктового, місцевого, регіонального або загальнодержавного рівня. Залежно від того, які будуть пошкодження, визначається рівень по класифікатору. На рівні об’єктовому та місцевому ми знаємо, що робити, є план. Якщо це рівень загальнодержавний, то буде визначатися комісія на рівні держави і визначати заходи. Але на нашому рівні план є, і по газопостачанню, і по енергетиці. У деталі вдаватися не можу. Це закрита інформація», - відповів Володимир Вовкотруб.

Також він проінформував журналістів про те, як місто намагається підключити світлофорні об’єкти до резервного енергоживлення для того, щоб вони працювали під час вимкнення світла та не погіршували аварійну ситуацію на дорогах.

"Підсвітити місто повністю за рахунок альтернативних джерел освітлення неможливо. Ми забезпечуємо автономну роботу світлофорних об’єктів в місті. Наразі вже 14 таких світлофорних об’єктів підключено на всіх великих перехрестях та біля шкіл. Вони можуть забезпечити роботу світлофорів упродовж 4 години вимкнення світла. На минулій сесії виділили кошти на обладнання ще 15 таких світлофорних об’єктів", - повідомив секретар.

Пояснив Володимир Вовкотруб і ситуацію з відключенням води, яка не так давно сталася в місті. Виявилося, що якщо електроенергія вимикається на очисних спорудах, то й подачу води відключаюють, інакше затопить очисні споруди. Був момент, коли відключилося енергопостачання. Тож наразі ведеться робота з ДТЕК з метою визначення критичності об’єктів та недопущення такої ситуації надалі.