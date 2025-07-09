Важливо

Білоцерківська громада надала допомоги військовим на суму 143 млн грн у 2025 році

  • П'ятниця, лист. 21 2025
  • Автор 
Білоцерківська громада надала допомоги військовим на суму 143 млн грн у 2025 році

Про це зазначив під час пресконференції Володимир Вовкотруб. За його словами, одночасно із загостренням ситуації на тій чи іншій ділянці фронту збільшується кількість звернень від військових частин про надання допомоги з місцевого бюджету Білоцерківської громади.

«Станом на сьогодні, за 2025 рік, такої допомоги було надано на суму 143 млн грн. Це менше, ніж у минулому році, адже внаслідок прильотів, які були по нашій громаді, левова частина затрат іде на відновлення та допомогу тим людям, які постраждали внаслідок збройної агресії рф.

Крім того, в нашій громаді діє Програма підтримки Захисників і Захисниць України, якою передбачені одноразові виплати мобілізованим. Ця допомога надається з 1 квітня минулого року, і за цією програмою у цьому році було виділено коштів у розмірі майже 15 млн грн, що майже в 3,5 рази більше, ніж минулого року. Тобто кількість людей, яка звертається, стала набагато більшою.

Це також додаткове фінансове навантаження на наш бюджет. У той же час, є багато відмов щодо виплати допомоги згідно з цією програмою, адже до нашої громади також звертаються військовослужбовці, які є не жителями нашої громади або подають неповний пакет документів».

За інформацією управління соціального захисту населення БМР, одноразова виплата мобілізованій особі становить 11 тис. 680 грн.

Джерело

SocButtons v1.5
Прочитано 43 раз
Опубліковано в Влада

You have no rights to post comments

Наверх

Вибір редакції

Читайте також

Фото та відео