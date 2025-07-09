З листопада відстрочку від мобілізації можна отримати в ЦНАП або "Резерв+"

Офлайн у будь-якому ЦНАП.
Онлайн через застосунок "Резерв+" (9 типів відстрочки вже можна оформити).
ТЦК та СП більше не прийматимуть документи напряму!
Головне, що треба знати:
● ЦНАП — це лише місце подання заяви, а рішення про відстрочку ухвалює ТЦК та СП. Результат заявник отримуватиме на електронну пошту або безпосередньо в ЦНАП.
● Послуга є безоплатною.
● Заява подається суб’єктом звернення через ЦНАП особисто. Подання заяви представником суб’єкта звернення НЕ допускається.
● ТЦК та СП опрацьовують заяву протягом 7/15 календарних днів
● Підтвердженням відстрочки стане електронний військово-обліковий документ (еВОД) у "Резерв+"
● Зверніть увагу! Отримання еВОД в ЦНАП без проходження повного циклу послуги з отримання відстрочки – НЕ передбачено.
Що потрібно мати з собою для подання заяви:
● Паспорт
● РНОКПП або серія та номер паспорта (якщо особа відмовилася від РНОКПП)
● Адреса електронної пошти
● Контактний номер телефону
● Документи, що підтверджують право на відстрочку, або копії таких документів, засвідчені в установленому законом порядку
● Під час подання заяви військовозобов’язаний пред’являє військово-обліковий документ.
● Інші документи, які необхідні для отримання послуги по категоріям, відповідно до Додатку 5 Постанови КМУ № 560
У ЦНАП не здійснюватиметься:
✔Автоматичне продовження відстрочок.
✔Взяття особи на військовий облік.
✔Оновлення військово-облікових даних.
✔Надання відстрочки військовозобов’язаним СБУ чи інших розвідувальних органів.
✔Оформлення відстрочки особам, передбаченим п. 1 (бронювання) та п.п. 16-23 (держслужбовці, політики, дипломати, судді тощо) ч. 1 ст. 23 Закону про мобілізацію.
Адреси відділень ЦНАП у Білоцерківській громаді:
Біла Церква:
вул. Ярослава Мудрого, 38/12, 2-й поверх
проспект Незалежності, 34 (ЖЕК №7)
Торгова площа, 11, каб. №1, №2 (ЖЕК №6)
вул. Вернадського, 10 (ЖЕК №6)
б-р Олександрійський, 94 (готель «Рось», І поверх)
Старостати:
с. Шкарівка, вул. Миру, 4, 2-й поверх
смт Терезине, вул. Першотравнева, 2
с. Вільна Тарасівка, вул. Травнева, 2-а
с. Храпачі, вул. Молодіжна, 7
с. Піщана, вул. Замкова, 66
с. Пилипча, вул. Соборна, 5
с. Сидори, вул. Шкільна, 1а
с. Томилівка, вул. Центральна, 42