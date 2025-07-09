З листопада відстрочку від мобілізації можна отримати в ЦНАП або "Резерв+"

01 листопада набули чинності зміни до Постанови КМУ № 560, тож подати заяву для отримання відстрочки можна тільки двома способами:

Офлайн у будь-якому ЦНАП.

Онлайн через застосунок "Резерв+" (9 типів відстрочки вже можна оформити).

ТЦК та СП більше не прийматимуть документи напряму!

Головне, що треба знати:

● ЦНАП — це лише місце подання заяви, а рішення про відстрочку ухвалює ТЦК та СП. Результат заявник отримуватиме на електронну пошту або безпосередньо в ЦНАП.

● Послуга є безоплатною.

● Заява подається суб’єктом звернення через ЦНАП особисто. Подання заяви представником суб’єкта звернення НЕ допускається.

● ТЦК та СП опрацьовують заяву протягом 7/15 календарних днів

● Підтвердженням відстрочки стане електронний військово-обліковий документ (еВОД) у "Резерв+"

● Зверніть увагу! Отримання еВОД в ЦНАП без проходження повного циклу послуги з отримання відстрочки – НЕ передбачено.

Що потрібно мати з собою для подання заяви:

● Паспорт

● РНОКПП або серія та номер паспорта (якщо особа відмовилася від РНОКПП)

● Адреса електронної пошти

● Контактний номер телефону

● Документи, що підтверджують право на відстрочку, або копії таких документів, засвідчені в установленому законом порядку

● Під час подання заяви військовозобов’язаний пред’являє військово-обліковий документ.

● Інші документи, які необхідні для отримання послуги по категоріям, відповідно до Додатку 5 Постанови КМУ № 560

У ЦНАП не здійснюватиметься:

✔Автоматичне продовження відстрочок.

✔Взяття особи на військовий облік.

✔Оновлення військово-облікових даних.

✔Надання відстрочки військовозобов’язаним СБУ чи інших розвідувальних органів.

✔Оформлення відстрочки особам, передбаченим п. 1 (бронювання) та п.п. 16-23 (держслужбовці, політики, дипломати, судді тощо) ч. 1 ст. 23 Закону про мобілізацію.

Адреси відділень ЦНАП у Білоцерківській громаді:

Біла Церква:

вул. Ярослава Мудрого, 38/12, 2-й поверх

проспект Незалежності, 34 (ЖЕК №7)

Торгова площа, 11, каб. №1, №2 (ЖЕК №6)

вул. Вернадського, 10 (ЖЕК №6)

б-р Олександрійський, 94 (готель «Рось», І поверх)

Старостати:

с. Шкарівка, вул. Миру, 4, 2-й поверх

смт Терезине, вул. Першотравнева, 2

с. Вільна Тарасівка, вул. Травнева, 2-а

с. Храпачі, вул. Молодіжна, 7

с. Піщана, вул. Замкова, 66

с. Пилипча, вул. Соборна, 5

с. Сидори, вул. Шкільна, 1а

с. Томилівка, вул. Центральна, 42