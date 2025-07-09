15 білоцерківців отримали матеріальну допомогу через пошкоджене дронами житло

Нещодавно відбулося чергове засідання комісії по наданню одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали чи зазнали порушення нормальних умов життєдіяльності внаслідок збройної агресії російської федерації проти України. Згідно з протоколом, під час засідання комісія розглянула заяви, які надійшли від 17 громадян. Кожна заява була опрацьована на предмет подання заявниками необхідних документів, і в результаті було прийнято рішення надати допомогу 15 заявникам на суму 1, 7 млн грн. Решта поданих заяв буде розглянута після доопрацювання.

Варто відмітити, що завдяки реалізації Порядку, яким визначено механізм використання коштів, передбачених у місцевому бюджеті для надання одноразової адресної матеріальної допомоги жителям нашої громади за порушення нормальних умов їх життєдіяльності внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, в 2025 році надано одноразову адресну матеріальну допомогу 75-ти особам на суму 10, 2 млн грн.

Доповідаючи питання, перший заступник міського голови Інна Новогребельська також наголосила, що з 2022 року загальна сума, на яку було надано такої допомоги, становить становить 18, 8 млн грн.