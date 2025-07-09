26,5 млн грн виділили на капітальний та поточний ремонт доріг

9 жовтня на сесії депутати ухвалили рішення перерозподілити кошти, які надійшли від понадпланових надходжень та продажу землі на загальну суму 79 млн грн.

- 48, 5 млн грн на сферу житлово-комунального господарства (з них – 26,5 млн грн – на поточний та капітальний ремонт доріг; 8,3 млн грн - фінансова допомога комунальним підприємства; 4, 5 млн грн – на благоустрій; 2 млн грн – на ремонт ліфтів; 1, 490 млн грн - на освітлення Алеї Слави на кладовищі «Сухий Яр», 1 млн грн – на відеокамери біля мостів, 3 млн грн – на облаштування місць пам’яті загиблих воїнів по селам громади);

- 10, 3 млн грн – на доплату педагогічним працівникам сфери освіти, шкіл мистецтв, спортивних шкіл, клубів за місцем проживання, соціальних установ (2600 грн на місяць, за вересень-жовтень);

- 8 млн грн для капітального ремонту об’єктів кладовища «Сухий Яр»;

- 4, 8 млн грн – на програму захисників та захисниць України;

- 3, 4 млн грн – на капітальний ремонт комунальних приміщень;

- 2, 6 млн грн – на послуги за доглядом людей, які потребують сторонньої допомоги;

- 2,2 млн грн – на допомогу військовим частинам, мобілізацію;

- 1, 5 млн грн – на будівництво протирадіаційного укриття для садочка на масиві «Піщаний»;

- 1 млн грн – на безоплатний відпуск лікарських засобів для певних категорій населення.