Чи потрібно перереєстровувати право власності на нерухомість?

Дані з Реєстру прав власності на нерухоме майно не увійшли автоматично до нового Державного реєстру прав. Тим, хто набув право власності до 2013 року,потрібно внести його в новий реєстр самостійно.

Про це інформує Міністерство юстиції України.

Тобто, якщо право власності було зареєстровано в Реєстрі прав власності на нерухоме майно, його варто тепер зареєструвати вже у Державному реєстрі прав.

Доповнено: Проте, Реєстр прав власності на нерухоме майно (в якому державну реєстрацію проводили підприємства БТІ) став архівною складовою частиною новоствореного реєстру.

А усі зареєстровані речові права на нерухоме майно, у тому числі права власності, на рівні закону визнані дійсними, акцентував Мін'юст у оновленому повідомленні.

Як в 2013 році, так і наразі в 2025 році власнику, право власності на нерухоме майно якого зареєстровано до 2013 року, не потрібно вчиняти жодних дій для визнання державою його права власності, говориться у оновленому повідомленні міністерства.

"Власник такого нерухомого майна за власним бажанням може звернутися за державною реєстрацією свого права власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Така державна реєстрація є безкоштовною", -- додали у відомстві.

Міністерство радить звернутися до державного реєстратора в ЦНАП або нотаріуса, які працюють в межах області де розташована нерухомість. Попередньо підготувавши документи, що підтверджують право власності (свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу тощо).

"Якщо нерухомість розташована в АР Крим, Донецькій, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях чи Севастополі — можна звернутися до будь-якого державного реєстратора чи нотаріуса в Україні", – говориться у повідомленні.

13 жовтня таку можливість отримають також власники нерухомості в Чернігівській області, додають у Міністерстві юстиції.

Подати заяву можна також онлайн через «Дію» (крім м. Києва, Луганської та Донецької областей).

Якщо право власності набуте до 2013 року, його державна реєстрація є безоплатною.

