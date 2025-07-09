939 тис грн виділили на ліквідацію наслідків обстрілів у Білій Церкві

Кошти розподілили так:
Департаменту житлово-комунального господарства БМР кошти в сумі 689 тис. грн:
- 489 тис. грн – для виконання робіт, пов’язаних з демонтажем та розбором завалів, інших заходів з благоустрою;
- 200 тис. грн – для ліквідації наслідків в житловому фонді.
Управлінню капітального будівництва БМР:
- 250 тис. грн – для проведення оцінки технічного стану та виготовлення проєктної документації на капітальний ремонт даху Білоцерківської гімназії слов'янських мов-початкової школи № 1.
Крім того, ухвалили рішення про спрямування 5 млн грн, які надійшли до місцевого бюджету за рахунок перевиконання плану доходів, до резервного фонду громади для подальших виплат постраждалим унаслідок ворожих атак.
Станом на вечір 2 вересня було обстежено 45 квартир у 7 багатоквартирних будинках (одно- та двохповерхових будинках). Пошкоджено 56 вікон. Також зазнали пошкоджень різних ступенів приватні садиби, 7 підприємств, гаражно-будівельний кооператив, школа №1. Знищено 29 гаражів і 6 автомобілів, ще 11 гаражів та 8 автомобілів пошкоджено. Наразі обстеження ще не завершені, комісія продовжує роботу.
На жаль, одна людина загинула. Це охоронець гаражного кооперативу 1960 року народження.