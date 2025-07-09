Як підприємцям отримати компенсацію за постраждале від вибухів майно

Київською обласною державною (військовою) адміністрацією продовжується збір заявок від суб’єктів підприємницької діяльності Київської області для часткового відшкодування витрат на проведення оцінки визначення шкоди та збитків, завданих внаслідок знищення та пошкодження їх майна у зв’язку із збройною агресією Російської Федерації, а також упущеної вигоди від неможливості чи перешкод у провадженні господарської діяльності.

Часткове відшкодування надається у розмірі 60% від суми загальних витрат, але не більше 60 тис. грн на оплату договору з суб’єктом оціночної діяльності, що провів незалежну оцінку шкоди та збитків відповідно до Методики визначення шкоди та обсягу збитків, завданих підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності внаслідок знищення та пошкодження їх майна у зв’язку із збройною агресією Російської Федерації, а також упущеної вигоди від неможливості чи перешкод у провадженні господарської діяльності (затверджена спільним наказом Мінекономіки та Фонду державного майна України від 18.10.2022 № 3904/1223).

На відшкодування завданих збитків має право суб’єкт мікро-, малого та середнього підприємництва, який:

• зареєстрований у податкових органах Київської області;

• майно якого знищено або пошкоджено у зв’язку із збройною агресією Російської Федерації після 24 лютого 2022 року;

• здійснював господарську діяльність неперервно не менше 12 місяців до 24 лютого 2022 року;

• не має заборгованості із виплати заробітної плати та сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів за 2021 рік;

• не визнаний банкрутом або стосовно якого не порушено справу про банкрутство, не перебуває у стадії ліквідації;

• не має серед бенефіціарних власників юридичних осіб та громадян Російської Федерації та Республіки Білорусь.

Подача документів постраждалими суб’єктами здійснюється після укладання договору з суб’єктом оціночної діяльності на проведення незалежної оцінки шкоди і збитків та виконання зобов’язань по ньому у повному обсязі з 100 % оплатою вартості робіт.

Обов’язковий пакет документів подається у паперовому вигляді Департаменту економіки Київської обласної державної адміністрації (пл. Лесі Українки, 1, м. Київ, 01196). Детальний опис алгоритму дій для отримання часткового відшкодування розміщений за посиланням: http://surl.li/mmnvpq

