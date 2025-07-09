Постраждалим білоцерківцям від агресії рф надали компенсацію в розмірі 1, 265 млн грн

12 серпня на засіданні виконкому затвердили протоколи комісії по наданню одноразової адресної матеріальної допомоги особам, які постраждали чи зазнали порушення нормальних умов життєдіяльності внаслідок збройної агресії російської федерації проти України.

На засіданні комісії, яке відбулося від 18 липня, було розглянуто заяви від трьох громадян. Зокрема, надійшло два звернення від жителів вул. Водопійна. За підсумками розгляду було підтримано рішення надати заявникам одноразову адресну матеріальну допомогу на загальну суму більше 457 тис. грн. Також повторно було розглянуто заяву жителя провул. Січових стрільців третій. Раніше громадянин не надав повний пакет необхідних документів, і йому було рекомендовано це зробити. Наразі, надавши потрібні документи, він отримає одноразову адресну матеріальну допомогу в сумі 400 тис. грн.

На засіданні комісії, яке відбулося 1 серпня ц.р. було розглянуто звернення п’яти громадян. За підсумками вивчення документів на відповідність їх до вимог одному заявнику, чиє майно на вул. Приміська постраждало, буде надано матеріальну допомогу в сумі 108,5 тис грн. Також повторно після доопрацювання було розглянуто заяву білоцерківця, чиє житло постраждало, на вул. Росьова. Прийнято рішення про надання йому одноразової адресної матеріальної допомоги в сумі 300 тис. грн.

Довідка: у 2025 році вже було надано одноразову адресну матеріальну допомогу 28-ми особам на суму 5 643 932,00 грн.

За матеріалами сайту БМР