Автобуси на Білу Церкву з Києва їхатимуть лише з двох автовокзалів

Автобуси з Києва рушатимуть лише з автовокзалів. Посадка біля станції метро «Палац Україна», станцій метро «Либідська» та «Теремки», торговельного центру «Магелан» – заборонена.

Відтепер ті відправлятимуться з наступних місць:

Автостанція Київ — вул. Симона Петлюри, 32 (нижній рівень залізничного вокзалу),

платформа №51, час роботи: з 07:00 до 21:30.

— вул. Симона Петлюри, 32 (нижній рівень залізничного вокзалу), платформа №51, час роботи: з 07:00 до 21:30. Центральний автовокзал (просп. Науки, 1) — платформа №17,

також з 07:00 до 21:30.

Остання адреса знаходиться на тій самій гілці метро, «Деміївська», що й попередні зупинки.

Окрім цього нововедення, планується впровадити оплату за проїзд, наприклад, онлайн або через банківську картку чи міську транспортну картку. Для цього вже створено державну платформу «Автобус.gov.ua», яка зараз працює з міжнародними рейсами і згодом охопить внутрішні маршрути.