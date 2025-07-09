Важливо

Автобуси на Білу Церкву з Києва їхатимуть лише з двох автовокзалів

  • Вівторок, серп. 05 2025
  • Автор 
З першого серпня за вказівкою Міністерства інфраструктури України вступають в силу нові правила для руху транспорту на маршруті Київ – Біла Церква.

Автобуси з Києва рушатимуть лише з автовокзалів. Посадка біля станції метро «Палац Україна», станцій метро «Либідська» та «Теремки», торговельного центру «Магелан» – заборонена.

Відтепер ті відправлятимуться з наступних місць: 

  • Автостанція Київ — вул. Симона Петлюри, 32 (нижній рівень залізничного вокзалу),
    платформа №51, час роботи: з 07:00 до 21:30.
  • Центральний автовокзал (просп. Науки, 1) — платформа №17,
    також з 07:00 до 21:30.

Остання адреса знаходиться на тій самій гілці метро, «Деміївська», що й попередні зупинки.

Окрім цього нововедення, планується впровадити оплату за проїзд, наприклад, онлайн або через банківську картку чи міську транспортну картку. Для цього вже створено державну платформу «Автобус.gov.ua», яка зараз працює з міжнародними рейсами і згодом охопить внутрішні маршрути.

Опубліковано в Влада

