Зловживання владою і службовим становищем призвели до шкоди бюджету у 1 млн грн – депутату Київської облради, заступнику Білоцерківського міського голови повідомлено про підозру.

Слідством встановлено, що протягом лютого-березня 2018 року підозрюваний обіймав посаду першого заступника Білоцерківської районної державної адміністрації і, зловживаючи владою та службовим становищем, видав незаконне розпорядження та в подальшому уклав договір купівлі-продажу земельної ділянки 0,35 га з виробничо-господарською фірмою за заниженою ціною.

Такі дії посадовця нанесли шкоди державі в особі Київської обласної державної адміністрації на 1 037 900 грн. Наразі до суду подано клопотання про відсторонення підозрюваного з посад.

Прокурори Київської обласної прокуратури повідомили посадовцю про підозру за ч.2 ст. 364 КК України – зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки.

Досудове розслідування здійснюється Білоцерківським РУП ГУНП за оперативним супроводом Білоцерківського РВ ГУ СБУ в м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура