"Яйця по 17": ВАКС заочно заарештував Тетяну Глиняну, НАБУ ініціювало її екстрадицію

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив клопотання Національного антикорупційного бюро (НАБУ) про заочний арешт Тетяни Глиняної – підприємниці, яку підозрюють у масштабному привласненні коштів під час постачання продуктів харчування для Збройних сил України. Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Рішення ухвалив слідчий суддя Володимир Воронько. Водночас варто зауважити, що розгляд клопотання тривав із квітня, хоча закон вимагає розглядати такі питання протягом 72 годин. У результаті клопотання розглядалося понад три місяці, що викликало хвилю критики.

Заочний арешт дозволяє НАБУ ініціювати процедуру екстрадиції підозрюваної, яка наразі перебуває за межами України. У квітні Глиняну було оголошено в розшук за підозрою у заволодінні понад 733 мільйонами гривень, що були виділені на закупівлю харчів для армії за завищеними цінами. За попередніми даними, частина цих коштів могла бути витрачена на придбання нерухомості в Хорватії.

Глиняна стала широко відомою після журналістського розслідування ZN.UA у січні 2023 року. Тоді видання оприлюднило дані про контракти Міноборони на мільярди гривень із фірмами з мізерним статутним капіталом. Однією з них була «Актив компані», яка вказала ціну 17 гривень за яйце. Це спричинило резонанс, пояснення від міністра оборони Олексія Резнікова – спочатку у формі плутаних виправдань, а згодом і його відставку.

Компанія «Міт Пром», яку пов’язують із Глиняною, і після скандалу продовжує укладати угоди з державою. У червні 2025 року ця структура підписала новий контракт із Міністерством оборони на мільярд гривень.

У квітні 2025 року НАБУ оголосило підозри одразу кільком фігурантам справи, зокрема самій Глиняній, ексочільнику департаменту Міноборони Богдану Хмельницькому та ще низці представників компаній. Слідство також перевіряє участь колишнього заступника міністра оборони В’ячеслава Шаповалова та колишнього міністра Олексія Резнікова.

Крім того, компанія «Міт Пром» фігурує у провадженні Бюро економічної безпеки щодо ухилення від сплати податків. Під час слідчих дій у компанії було виявлено 4,7 млн євро “чорної бухгалтерії”, повідомили в БЕБ.

Джерело