115 об'єктів постраждало в Білій Церкві від російської атаки

24 червня на засіданні виконкому затвердили соціальні заходи щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру місцевого рівня, яка виникла 23 червня 2025р. на території БМТГ. Постраждало 32 будинки в приватному секторі, 60 квартир, 3 підприємства, 13 комерційних об'єктів та інші споруди.

Доповідаючи питання, заступник міського голови Юрій Савчук зауважив, що за наслідками надзвичайної ситуації встановлено, що 4 особи, які були евакуйовані зі зруйнованого помешкання, потребують надання їм місць для проживання. Тому для них буде організовано проживання у готелі та триразове харчування. Це буде організовано за кошти резервного фонду протягом одного місяця.

Заступник міського голови Анатолій Кравець поінформував з цього питання: «Наразі ми не розуміємо, скільки потрібно коштів на першочергові заходи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, адже роботи тривають. На сьогодні визначено, що орієнтовно постраждали 115 об’єктів, з них: 32 домоволодіння, 60 квартир, 3 підприємства, 13 комерційних об’єктів та ін. Ці всі приміщення потрібно обстежувати. Об’єми великі, тому фізично ще всі роботи не проведені. За підсумками всі необхідні роботи будуть розбиті за напрямками, аби вже конкретно можна було виділяти кошти на проведення відповідних заходів поточного та капітального характеру».

Анатолій Кравець також наголосив, що вчора, протягом дня, відбувалося прибирання сміття та максимально забили вікна у трьох багатоповерхових будинках. Також працювала комісія з обстеження приміщень, що постраждали. Вже обстежено 55 квартир.

Крім того, ухваленим рішенням спеціалізованій службі охорони громадського порядку, Муніципальній Варті та полку патрульної поліції у м.Біла Церква рекомендовано скоригувати спільні дії щодо організації правопорядку на території нашої громади та охорони помешкань, які залишилися на уражених територіях.

Джерело