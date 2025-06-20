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24 червня - День жалоби на території Білоцерківської громади

  • Понеділок, черв. 23 2025
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24 червня - День жалоби на території Білоцерківської громади

У зв’язку із масованим комбінованим ударом ворога у Білій Церкві є загибла жінка 1957 р.н. Вона була пацієнткою лікарні ЦСМ та перебувала там після операції. 23 червня мала вписуватися. На жаль, атака росіян забрала її життя. Поранено - 8 осіб. 

23 червня на засіданні виконкому БМР вирішили 24 червня ц.р. встановити Днем жалоби на території Білоцерківської громади.

Відтак мають бути приспущені прапори та скасовані всі розважальні заходи.

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Опубліковано в Влада

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