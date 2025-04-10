У Білій Церкві визначили нові локації для проведення акції-нагадування "Хвилина мовчання"

27 травня під час засідання виконкому погодили проведення акції-нагадування про Хвилину мовчання. у Білоцреківській територіальній громаді. До секретаря Білоцерківської міської ради звернулася молодіжна ГО «М32» - з проханням змінити локації проведення «Хвилини мовчання». Виконавчим комітетом раніше було прийняте рішення щодо надання дозволу на проведення цієї акції на площі Шевченка та біля ТРЦ «Гермес» щосереди та щосуботи. Представники організації звернулися з проханням додати дні та локації. А саме:

- щопонеділка біля магазину «Новус» (вул. Чорних Запорожців, 26 Д) з 08.59 до 09.01 год

- щосереди від торгового центру «Гермес» до перехрестя вул. Ярослава Мудрого та вул. Грушевського з 08.59 до 09.01 год.;

- щосуботи біля КНП БМР «Білоцерківська міська лікарня №1» (вул. Ярослава Мудрого, б. 49) з 08.59 до 09.01 год.;

- щонеділі біля Критого ринку (бульвар Олександрійський, б. 60) з 08.59 до 09.01 год..

Члени виконавчого комітету погодили проведення акції-нагадування. Також цим рішенням визнано таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 11 березня 2025 року № 172 «Про погодження проведення акції-нагадування про Хвилину мовчання».