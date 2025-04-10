У Білій Церкві визначили нові локації для проведення акції-нагадування "Хвилина мовчання"

- щопонеділка біля магазину «Новус» (вул. Чорних Запорожців, 26 Д) з 08.59 до 09.01 год
- щосереди від торгового центру «Гермес» до перехрестя вул. Ярослава Мудрого та вул. Грушевського з 08.59 до 09.01 год.;
- щосуботи біля КНП БМР «Білоцерківська міська лікарня №1» (вул. Ярослава Мудрого, б. 49) з 08.59 до 09.01 год.;
- щонеділі біля Критого ринку (бульвар Олександрійський, б. 60) з 08.59 до 09.01 год..
Члени виконавчого комітету погодили проведення акції-нагадування. Також цим рішенням визнано таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 11 березня 2025 року № 172 «Про погодження проведення акції-нагадування про Хвилину мовчання».