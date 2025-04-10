Розмір допомоги військовим частинам та мобілізованим від Білоцерківської громади

«Запити від військових частин до нас надходять щоденно, вже близько 300 таких запитів маємо. Звісно, ми не можемо задовольнити потреби всіх. У першу чергу задовольняємо запити тих військових частин, які дислокуються у Білій Церкві. За їхніми запитами, розмір допомоги на сьогодні складає 18, 3 млн грн», - повідомив В. Вовкотруб.
Крім того, у квітні 2024 року було ухвалене рішення видавати одноразову матеріальну допомогу мобілізованим жителям громади у сумі 11 680 грн. За такою допомогою звернулося 945 осіб, з них 657 особам кошти виплачені. Решті відмовили з таких причин: мобілізовані до 1 квітня 2024 року; не мають реєстрації в Білоцерківській громаді; служать за контрактом.
Загальна сума допомоги за цей період – 7 673 000 грн.