Розмір допомоги військовим частинам та мобілізованим від Білоцерківської громади

Головними напрямами видатків з міського бюджету Білоцерківської громади на цей рік є підтримка ЗСУ та галузь медицини. Про це повідомив під час пресконференції секретар Білоцерківської міської ради Володимир Вовкотруб. За його словами, видатки бюджету попередньо обговорили із ста найбільшими платниками податків міста, які підтримали такий курс.

«Запити від військових частин до нас надходять щоденно, вже близько 300 таких запитів маємо. Звісно, ми не можемо задовольнити потреби всіх. У першу чергу задовольняємо запити тих військових частин, які дислокуються у Білій Церкві. За їхніми запитами, розмір допомоги на сьогодні складає 18, 3 млн грн», - повідомив В. Вовкотруб.

Крім того, у квітні 2024 року було ухвалене рішення видавати одноразову матеріальну допомогу мобілізованим жителям громади у сумі 11 680 грн. За такою допомогою звернулося 945 осіб, з них 657 особам кошти виплачені. Решті відмовили з таких причин: мобілізовані до 1 квітня 2024 року; не мають реєстрації в Білоцерківській громаді; служать за контрактом.

Загальна сума допомоги за цей період – 7 673 000 грн.