Грошову допомогу на встановлення пам'ятників військовим зможуть отримати родичі другого ступеня

11 березня на засіданні виконкому затвердили зміни щодо у порядку надання грошової допомоги на встановлення пам’ятних знаків на могилах загиблих Захисників.

Під час засідання члени виконкому внесли зміни до Порядку надання одноразової грошової допомоги на встановлення пам’ятних знаків на могилах загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, затвердженого рішенням виконавчого комітету БМР від 28 листопада 2023 року № 917.

Зокрема, раніше документом було визначено, що таку допомогу можуть отримати родичі першого ступеня споріднення, наразі внесено зміни і допомогу зможуть отримувати родичі першого та другого ступенів споріднення, а саме це: батьки, чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені, рідні брати та сестри, баба та дід з боку матері і з боку батька, онуки.