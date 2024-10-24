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Уряд затвердив безоплатне зберігання репродуктивних клітин для військових: як це працюватиме?

  • Вівторок, бер. 04 2025
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Уряд затвердив безоплатне зберігання репродуктивних клітин для військових: як це працюватиме?

Українські військові зможуть безоплатно здавати та зберігати свої репродуктивні клітини. У бюджеті на 2025 рік на реалізацію відповідної програми закладено 190 млн грн.

Хто може скористатися послугою та як вона працюватиме – дивіться в інфографіці: https://koda.gov.ua/uryad-zatverdyv-bezoplatne-zberigannya-reproduktyvnyh-klityn-dlya-vijskovyh-yak-cze-praczyuvatyme/

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Опубліковано в Влада

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