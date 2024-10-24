У Білій Церкві запроваджено Програму "Поліцейський офіцер громади"

Під час 70 сесії БМР депутати ухвалили Програму «Поліцейський офіцер громади на 2025 рік», яка передбачає фінансування поліцейських станцій (закупівля автомобілів, оргтехніки, канцтоварів тощо) на загальну суму 4, 412 млн грн.

Загалом планується, що в громаді буде функціонувати 33 поліцейських громади. Це колишні дільничі, але наразі вони мають більше повноважень, у тому числі в питаннях мобілізації.