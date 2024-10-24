Загалом планується, що в громаді буде функціонувати 33 поліцейських громади. Це колишні дільничі, але наразі вони мають більше повноважень, у тому числі в питаннях мобілізації.
У Білій Церкві запроваджено Програму "Поліцейський офіцер громади"
- Вівторок, бер. 04 2025
- Автор bc-news
Під час 70 сесії БМР депутати ухвалили Програму «Поліцейський офіцер громади на 2025 рік», яка передбачає фінансування поліцейських станцій (закупівля автомобілів, оргтехніки, канцтоварів тощо) на загальну суму 4, 412 млн грн.
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Опубліковано в Влада
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